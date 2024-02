Formula 1 su RTL: il ritorno di questi esperti

Il 19 dicembre 2023 è arrivata una buona notizia per gli appassionati tedeschi di Formula 1: RTL trasmetterà sette gare in chiaro nel 2024. Ora è chiaro chi trasmetterà i GP.

Il pilota di Formula 1 di lunga data Nico Hülkenberg ha riassunto perfettamente il concetto: "È importante che il nostro sport torni a essere più visibile in Germania. Siamo onesti: la Formula 1 ha perso importanza in Germania negli ultimi anni".

Uno dei motivi: RTL si è ritirata dalla classe regina per la stagione 2023, con grande disappunto di molti fan. L'emittente aveva già trasmesso quattro gare del campionato del mondo nel 2021 e nel 2022, sotto licenza di Sky. Nel 2023, RTL voleva concentrarsi sulla copertura del football americano (NFL) e del calcio, quindi non c'era più spazio per la Formula 1. Di conseguenza, Sky ha mostrato quattro gare in chiaro su YouTube. L'emittente a pagamento è obbligata a rendere liberamente accessibili quattro gare come parte dell'accordo con "Formula One Management".

Una buona notizia per gli appassionati del GP di Germania: RTL trasmetterà sette gare in chiaro nella stagione 2024 in collaborazione con l'emittente a pagamento Sky. Oltre all'apertura della stagione in Bahrain (2 marzo), sono previste le trasmissioni delle seguenti gare del Campionato del Mondo, comprese le qualifiche: Ungheria, Belgio, Paesi Bassi, Italia (Monza), Azerbaijan e Las Vegas.

Inoltre, le qualifiche o la volata saranno trasmesse su RTL per cinque sabati, mentre la gara sarà trasmessa su Sky. Nei restanti dodici weekend di GP, il sabato potrà essere visto solo su RTL sulla piattaforma di streaming RTL+.

È stato inoltre deciso quale sarà il team di esperti di RTL che porterà in sala la classe regina. Florian König sarà il presentatore, mentre la coppia di commentatori per le qualifiche, gli sprint e le gare sarà composta da Christian Danner e Heiko Wasser. Kai Ebel torna come cronista di pista. Laura Papendick, che ha sostituito Florian König per tre volte nel 2021 e nel 2022, assumerà anche alcuni compiti di presentazione.



Il responsabile dello sport di RTL, Andreas von Thien, ha dichiarato: "La Formula 1 è un punto di forza per noi di RTL. La storia trentennale del successo del nostro canale è direttamente collegata alla copertura della Formula 1 di Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser e Christian Danner. Insieme a Laura Papendick, siamo ben equipaggiati per i nostri fan del motorsport. Siamo lieti che siano tornati tutti al via".





Presentazioni di Formula 1

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint