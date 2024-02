Fórmula 1 na RTL: Os especialistas estão de regresso

O piloto de longa data da Fórmula 1, Nico Hülkenberg, resumiu-o na perfeição: "É importante que o nosso desporto volte a ser mais visível na Alemanha. Sejamos honestos - a Fórmula 1 perdeu relevância na Alemanha nos últimos anos".

Uma das razões: A RTL retirou-se da categoria rainha para a época de 2023, para grande desgosto de muitos fãs. A emissora já havia transmitido quatro corridas do Campeonato do Mundo em 2021 e 2022, sob sublicença da Sky. Em 2023, a RTL queria concentrar-se na cobertura do futebol americano (NFL) e do futebol americano, pelo que não havia mais espaço para a Fórmula 1. Como resultado, a Sky mostrou quatro corridas gratuitas no YouTube. A emissora de televisão por assinatura é obrigada a tornar quatro corridas acessíveis gratuitamente como parte do acordo com a "Formula One Management".

A boa notícia para os fãs do GP da Alemanha: a RTL vai mostrar sete corridas na televisão de acesso livre na época de 2024, em cooperação com a televisão por subscrição Sky. Para além da abertura da época no Bahrein (2 de março), estão previstas as transmissões das seguintes corridas do Campeonato do Mundo, incluindo a qualificação: Hungria, Bélgica, Holanda, Itália (Monza), Azerbaijão e Las Vegas.

Para além disso, a qualificação ou o sprint serão transmitidos pela RTL em cinco sábados, sendo a corrida transmitida pela Sky. Nos restantes doze fins-de-semana de GP, o sábado só pode ser visto na RTL através da plataforma de streaming RTL+.

Também já foi decidido qual a equipa de especialistas da RTL que levará a categoria rainha ao salão. Florian König será o apresentador, enquanto a dupla de comentadores para a qualificação, sprints e corridas será composta por Christian Danner e Heiko Wasser. Kai Ebel regressa como repórter de pista. Laura Papendick, que substituiu Florian König três vezes em 2021 e 2022, também assumirá algumas funções de apresentação.



O chefe de desporto da RTL, Andreas von Thien, afirma: "A Fórmula 1 é um ponto alto para nós na RTL. A história de 30 anos de sucesso do nosso canal está diretamente ligada à cobertura da Fórmula 1 por Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser e Christian Danner. Juntamente com Laura Papendick, estamos bem equipados para os nossos fãs do desporto automóvel. Estamos muito satisfeitos por estarem todos de volta à partida".





Apresentações de Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint