Pierre Gasly cumple 28 años: "Nunca olvidaré esto"

Bon anniversaire, Pierre Gasly: el francés de la antigua sede del GP de Rouen celebra su cumpleaños el 7 de febrero de 2024, cumpliendo 28 años. Da la casualidad de que su empresa, Alpine, presentará el nuevo coche de carreras ese mismo día.

Gasly no sólo cuenta con un creciente número de seguidores en Francia, sino que el veterano piloto de Red Bull también tiene muchos seguidores en el lejano Japón. Esto se debe al hecho de que corrió en la Super Fórmula en 2017 y trabajó estrechamente con los técnicos de motores de Honda durante muchos años.

Gasly recuerda algunos momentos clave de su carrera en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

El séptimo clasificado de 2019 afirma: "En aquel momento, en realidad no tenía pensado participar en el campeonato de Super Fórmula. Fui lanzado a lo más profundo. Recuerdo que viajé al aeropuerto y no tenía ni idea de lo que me esperaba en este país. Mi familia me había regalado algunos libros sobre Japón para que pudiera hacerme una idea de lo que me esperaba culturalmente y de cómo un europeo debía interactuar con los japoneses."

"Japón fue para mí una experiencia maravillosa en todos los sentidos. No sólo me pareció enriquecedor conducir en esta serie de carreras. También me resultó emocionante como persona conocer una cultura tan fascinante. Estoy profundamente impresionado por los valores que se viven en Japón. Y cuando volví a Europa, deliré con mi familia y amigos sobre los aspectos de la vida japonesa que deberíamos adoptar aquí".



Lo que Gasly apreció especialmente: "Me mostraron mucho respeto. Los japoneses consideraron un honor que el campeón de la GP2 compitiera para ellos y que Red Bull enviara a un junior a Japón para que continuara allí su formación".



Por supuesto, también hubo escollos.



Gasly prosigue: "Lo más difícil fue hacerme entender. Rápidamente me di cuenta de que mucha gente no habla nada de inglés o lo hace mal. Incluso tuve un traductor en los boxes. Afortunadamente, mi ingeniero de carrera hablaba inglés. Era una situación completamente nueva para mí: no era fácil comunicar al equipo exactamente lo que necesitaba del coche y, a la inversa, a los técnicos les costaba mucho explicarme lo que realmente esperaban de mí."



"Incluso empecé a aprender un poco de japonés. Pero en algún momento desistí, porque me di cuenta de que volvería a Europa. Si hubiera aprovechado la oportunidad como otros pilotos antes que yo y hubiera continuado mi carrera en Japón, la historia habría sido diferente."



"Cuando hoy miro atrás y recuerdo mi paso por Japón, solo lamento una cosa: que nos perdiéramos ganar el título en 2017. Debido a un tifón, la final de Suzuka no se pudo disputar y se me escapó el título por un mísero punto."



"El hecho de que casi hubiéramos conseguido el título para Honda tuvo un efecto electrizante en los expertos de la fábrica japonesa de motores de competición. Hacía años que no luchaban por un título. Más tarde empezó la cooperación, primero entre Toro Rosso y Honda, y luego se unió Red Bull Racing. Después de que Toro Rosso se convirtiera en AlphaTauri, pude ganar para Honda en Monza 2020".



"Aprendí trabajando con los japoneses: la dedicación, la experiencia y la pasión de Honda son enormes. Pero la comunicación es diferente. A veces no puedes ser tan directo con los japoneses como con un francés, un inglés o un italiano. Pero en cuanto entiendes cómo tratar con los japoneses, la cooperación se caracteriza por la eficacia y la profesionalidad".



Pierre Gasly, que ha disputado 130 Grandes Premios, también subraya: "Para mí, el origen y la cultura de los técnicos de motores no juegan ningún papel cuando se trata de la influencia del piloto. Me veo como un futbolista: con diez compañeros de equipo. Tengo que asegurarme de que encajo en el equipo para que cada uno de ellos pueda jugar bien. Es muy importante crear un ambiente positivo en el que todos se apoyen. Un piloto tiene que apoyar la moral del equipo".



"El respeto juega un papel fundamental para los japoneses. Quieren sentir que se aprecia su trabajo y que participan en cada paso. Puedo entender todo eso. Quizá por eso pude disfrutar tanto trabajando con ellos."



"Mi momento favorito con Honda fue la victoria en Monza 2020. Era el 50º Gran Premio de nuestro equipo con Honda. Pase lo que pase en mi carrera, gané mi primer Gran Premio con Honda, lo que me llena de orgullo y nadie me lo puede quitar. Ha sido un momento maravilloso".





Presentaciones Fórmula 1

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint