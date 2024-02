Pierre Gasly a 28 ans : "Je ne l'oublierai jamais".

Bon anniversaire, Pierre Gasly : ce 7 février 2024, le Français de Rouen, ancienne ville organisatrice de GP, fête son anniversaire, il a 28 ans. Le hasard veut que son employeur, Alpine, présente justement ce jour-là sa nouvelle voiture de course.

Gasly ne jouit pas seulement d'un nombre croissant de fans en France, le pilote Red Bull de longue date a également de nombreux partisans dans le lointain Japon. Cela s'explique par le fait qu'il a couru en Super Formula en 2017 et qu'il a travaillé en étroite collaboration avec les techniciens moteur de Honda pendant des années.

Dans un entretien avec SPEEDWEEK.com, Gasly se souvient de quelques moments clés de sa carrière.

Le septième du championnat du monde 2019 explique : "En fait, à l'époque, il n'était pas du tout prévu que je participe au championnat de Super Formula. J'ai été jeté dans le grand bain. Je me souviens d'être allé à l'aéroport sans avoir la moindre idée de ce qui m'attendait dans ce pays. Ma famille m'avait offert quelques livres sur le Japon pour que je puisse deviner ce qui m'attendait culturellement là-bas et comment un Européen devait aborder les Japonais".

"Le Japon est devenu une expérience merveilleuse pour moi, à tous points de vue. Non seulement j'ai trouvé enrichissant de courir dans ce circuit. En tant qu'être humain, j'ai également trouvé passionnant de découvrir une culture aussi fascinante. Je suis profondément impressionné par les valeurs vécues au Japon. Et quand je suis rentré en Europe, je me suis extasié auprès de ma famille et de mes amis sur les aspects de la vie japonaise que nous devrions adopter ici".



Ce que Gasly a particulièrement apprécié : "On m'a montré beaucoup de respect. Les Japonais ont ressenti comme un honneur le fait que le champion de GP2 concourt chez eux et que Red Bull envoie un junior au Japon pour y poursuivre sa formation".



Bien sûr, il y a aussi eu des points d'achoppement.



Gasly poursuit : "L'aspect le plus difficile a été de me faire comprendre. Je me suis vite rendu compte que beaucoup de gens ne parlaient pas du tout l'anglais ou le parlaient mal. J'avais même un traducteur dans le box. Heureusement, mon ingénieur de course maîtrisait l'anglais. C'était une situation complètement nouvelle pour moi - qu'il n'est pas facile de faire comprendre à l'équipe ce dont j'ai exactement besoin de la voiture et qu'inversement, les techniciens ont du mal à me faire comprendre ce qu'ils attendent vraiment de moi".



"J'ai même commencé à apprendre un peu de japonais. Mais à un moment donné, j'ai abandonné - parce que je savais que j'allais retourner en Europe. Si j'avais saisi l'opportunité comme d'autres pilotes avant moi et poursuivi ma carrière au Japon, cela aurait été différent".



"Aujourd'hui, quand je repense à mon passage au Japon, je n'ai qu'un seul regret : que nous ayons manqué le titre en 2017. À cause d'un typhon, la finale de Suzuka n'a pas pu être courue et j'ai manqué le titre pour un misérable point".



"Le fait que nous ayons failli remporter le titre pour Honda a eu un effet électrisant sur les spécialistes de l'usine de moteurs de course japonaise. Ils ne s'étaient pas battus pour un titre depuis des années. Plus tard, la collaboration a d'abord commencé entre Toro Rosso et Honda, puis Red Bull Racing s'est joint à eux. Après que Toro Rosso soit devenu AlphaTauri, j'ai pu gagner pour Honda à Monza 2020".



"J'ai appris en travaillant avec les Japonais : le dévouement, le savoir-faire et la passion sont énormes chez Honda. Mais la communication est différente. Tu ne peux parfois pas être aussi direct avec les Japonais qu'avec un Français, un Anglais ou un Italien. Mais dès que tu as compris comment il faut s'y prendre avec les Japonais, la coopération est marquée par l'efficacité et le professionnalisme".



Ce que Pierre Gasly, qui a participé à 130 GP, souligne également : "Pour moi, l'origine et la culture des techniciens moteur ne jouent aucun rôle dans l'influence du pilote. Je me considère comme un joueur de football - avec dix coéquipiers. Je dois m'assurer que je m'intègre à l'équipe pour que chacun d'entre eux puisse bien jouer. Il est très important de créer un environnement positif dans lequel chacun soutient l'autre. Un pilote doit soutenir le moral de l'équipe".



"Pour les Japonais, le respect joue un rôle élémentaire. Ils veulent sentir que leur travail est apprécié et qu'ils sont impliqués dans toutes les étapes. Je peux comprendre tout cela. C'est peut-être pour cette raison que j'ai pu apprécier autant cette collaboration".



"Mon plus beau moment avec Honda a été la victoire à Monza en 2020, c'était le 50e Grand Prix de notre troupe avec Honda. Quoi qu'il arrive encore dans ma carrière, j'ai gagné mon premier Grand Prix avec Honda, cela me rend fier et personne ne pourra me l'enlever. C'était un moment fabuleux".





Présentations de la Formule 1

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint