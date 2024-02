Pierre Gasly ha 28 anni: "Non lo dimenticherò mai".

Bon anniversaire, Pierre Gasly: il francese dell'ex sede del GP di Rouen compie 28 anni il 7 febbraio 2024. Si dà il caso che il suo datore di lavoro Alpine presenti la nuova auto da corsa proprio in questo giorno.

Gasly non gode solo di una crescente base di fan in Francia, ma il pilota di lunga data della Red Bull ha anche molti sostenitori nel lontano Giappone. Ciò è dovuto al fatto che ha corso in Super Formula nel 2017 e ha lavorato a stretto contatto con i tecnici dei motori Honda per molti anni.

Gasly ricorda alcuni momenti chiave della sua carriera in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Il settimo pilota del 2019 afferma: "All'epoca non avevo intenzione di partecipare al campionato Super Formula. Sono stato gettato nella mischia. Ricordo di essere arrivato all'aeroporto e di non avere idea di cosa mi aspettasse in questo Paese. La mia famiglia mi aveva regalato alcuni libri sul Giappone per farmi un'idea di cosa aspettarmi culturalmente e di come un europeo dovesse interagire con i giapponesi".

"Il Giappone è stato per me un'esperienza meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Non solo ho trovato arricchente guidare in questa serie di gare. Ho anche trovato emozionante per me come persona conoscere una cultura così affascinante. Sono rimasto profondamente colpito dai valori che si vivono in Giappone. E quando sono tornato in Europa, ho parlato con la mia famiglia e i miei amici degli aspetti della vita giapponese che dovremmo adottare qui".



Cosa ha apprezzato particolarmente Gasly: "Mi è stato mostrato molto rispetto. Per i giapponesi era un onore che il campione di GP2 gareggiasse per loro e che la Red Bull mandasse un giovane in Giappone per continuare la sua formazione".



Naturalmente, ci sono stati anche degli ostacoli.



Gasly continua: "L'aspetto più difficile è stato farmi capire. Mi sono subito reso conto che molte persone non parlano affatto l'inglese o lo parlano male. Avevo persino un traduttore ai box. Fortunatamente, il mio ingegnere di gara parlava inglese. È stata una situazione completamente nuova per me: non è stato facile comunicare alla squadra esattamente ciò di cui avevo bisogno dalla macchina e, viceversa, i tecnici hanno avuto difficoltà a spiegarmi cosa si aspettavano effettivamente da me".



"Ho anche iniziato a imparare un po' di giapponese. Ma a un certo punto ho rinunciato, perché ho capito che sarei tornato in Europa. Se avessi colto l'opportunità come altri piloti prima di me e avessi continuato la mia carriera in Giappone, sarebbe stata una storia diversa".



"Quando oggi ripenso al mio periodo in Giappone, rimpiango solo una cosa: non aver vinto il titolo nel 2017. A causa di un tifone, la finale di Suzuka non si è potuta disputare e ho perso il titolo per un misero punto".



"Il fatto che avessimo quasi conquistato il titolo per la Honda ha avuto un effetto elettrizzante sugli esperti della fabbrica giapponese di motori da corsa. Erano anni che non lottavano per un titolo. In seguito è iniziata la collaborazione tra Toro Rosso e Honda, poi si è aggiunta la Red Bull Racing. Dopo che la Toro Rosso è diventata AlphaTauri, sono riuscito a vincere per la Honda a Monza 2020".



"Ho imparato lavorando con i giapponesi: la dedizione, la competenza e la passione di Honda sono enormi. Ma la comunicazione è diversa. A volte non si può essere così diretti con i giapponesi come con un francese, un inglese o un italiano. Ma non appena si capisce come trattare con i giapponesi, la cooperazione è caratterizzata da efficienza e professionalità".



Anche Pierre Gasly, che ha partecipato a 130 GP, sottolinea: "Per me l'origine e la cultura dei tecnici dei motori non hanno alcun ruolo quando si tratta di influenzare il pilota. Mi vedo come un calciatore, con dieci compagni di squadra. Devo assicurarmi di essere in sintonia con la squadra in modo che ognuno di loro possa giocare bene. È molto importante creare un ambiente positivo in cui tutti si sostengono a vicenda. Un pilota deve sostenere il morale della squadra".



"Il rispetto gioca un ruolo fondamentale per i giapponesi. Vogliono sentire che il loro lavoro è apprezzato e che sono coinvolti in ogni fase. Posso capire tutto questo. Forse è per questo che mi è piaciuto così tanto lavorare con loro".



"Il mio momento preferito con la Honda è stata la vittoria a Monza 2020, il 50° Gran Premio della nostra squadra con la Honda. Indipendentemente da ciò che accadrà nella mia carriera, ho vinto il mio primo Gran Premio con la Honda, il che mi rende orgoglioso e nessuno può togliermi questa soddisfazione. È stato un momento meraviglioso".





Presentazioni di Formula 1

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint