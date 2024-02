Pierre Gasly tem 28 anos: "Nunca esquecerei isto"

Bon anniversaire, Pierre Gasly: O francês do antigo GP de Rouen celebra o seu aniversário a 7 de fevereiro de 2024, fazendo 28 anos. Acontece que o seu empregador, a Alpine, vai apresentar o novo carro de corrida nesse mesmo dia.

Gasly não tem apenas uma base de fãs crescente em França, o piloto de longa data da Red Bull tem também muitos apoiantes no longínquo Japão. Isto deve-se ao facto de ter corrido na Super Formula em 2017 e de ter trabalhado de perto com os técnicos de motores da Honda durante muitos anos.

Gasly recorda alguns momentos-chave da sua carreira numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

O sétimo classificado de 2019 afirma: "Na altura, não estava a planear participar no campeonato de Super Formula. Fui atirado para o fundo do poço. Lembro-me de ir para o aeroporto e não fazer ideia do que me esperava neste país. A minha família tinha-me dado alguns livros sobre o Japão para que eu pudesse ter uma ideia do que esperar culturalmente e como um europeu deveria interagir com os japoneses."

"O Japão foi uma experiência maravilhosa para mim em todos os aspectos. Não só achei enriquecedor conduzir nesta série de corridas. Também achei emocionante para mim, como pessoa, conhecer uma cultura tão fascinante. Estou profundamente impressionado com os valores que são vividos no Japão. E quando regressei à Europa, elogiei a minha família e amigos sobre os aspectos da vida japonesa que deveríamos adotar aqui."



O que Gasly apreciou particularmente: "Mostraram-me muito respeito. Os japoneses sentiram que era uma honra que o campeão da GP2 estivesse a competir por eles e que a Red Bull estivesse a enviar um júnior para o Japão para continuar a sua formação lá."



Claro que também houve obstáculos.



Gasly continua: "O aspeto mais difícil foi fazer-me entender. Apercebi-me rapidamente que muitas pessoas não falam inglês ou falam-no mal. Até tive um tradutor nas boxes. Felizmente, o meu engenheiro de corrida falava inglês. Era uma situação completamente nova para mim - não era fácil comunicar à equipa exatamente o que eu precisava do carro e, por outro lado, os técnicos tinham dificuldade em explicar-me o que esperavam de mim."



"Até comecei a aprender um pouco de japonês. Mas a certa altura desisti, porque percebi que iria regressar à Europa. Se tivesse aproveitado a oportunidade como outros pilotos antes de mim e continuado a minha carreira no Japão, a história teria sido diferente."



"Quando olho para trás, para o tempo que passei no Japão, só me arrependo de uma coisa: de não termos conseguido ganhar o título em 2017. Devido a um tufão, a final de Suzuka não pôde ser disputada e perdi o título por um mísero ponto."



"O facto de quase termos conquistado o título para a Honda teve um efeito eletrizante nos especialistas da fábrica de motores de corrida japonesa. Há anos que não lutavam por um título. Mais tarde, a cooperação começou primeiro entre a Toro Rosso e a Honda, depois a Red Bull Racing juntou-se a nós. Depois de a Toro Rosso se ter tornado AlphaTauri, consegui vencer para a Honda em Monza 2020."



"Aprendi ao trabalhar com os japoneses: a dedicação, a experiência e a paixão da Honda são enormes. Mas a comunicação é diferente. Por vezes, não se pode ser tão direto com os japoneses como se pode ser com um francês, inglês ou italiano. Mas assim que se percebe como lidar com os japoneses, a cooperação caracteriza-se pela eficiência e profissionalismo."



Pierre Gasly, que já participou em 130 GP, também sublinha: "Para mim, a origem e a cultura dos técnicos de motores não desempenham qualquer papel quando se trata da influência do piloto. Vejo-me como um futebolista - com dez companheiros de equipa. Tenho de me certificar de que me adapto à equipa para que cada um deles possa jogar bem. É muito importante criar um ambiente positivo em que todos se apoiem uns aos outros. Um piloto tem de apoiar a moral da equipa".



"O respeito desempenha um papel fundamental para os japoneses. Eles querem sentir que o seu trabalho é apreciado e que estão envolvidos em todas as etapas. Consigo compreender tudo isso. Talvez por isso tenha gostado tanto de trabalhar com eles."



"O meu momento favorito com a Honda foi a vitória em Monza 2020. Foi o 50º Grande Prémio da nossa equipa com a Honda. Independentemente do que aconteça na minha carreira, ganhei o meu primeiro Grande Prémio com a Honda, o que me deixa orgulhoso e ninguém me pode tirar isso. Foi um momento maravilhoso".





Apresentações de Fórmula 1

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint