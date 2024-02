Alpine A524 de Gasly y Ocon: La maravilla azul

Alpine fue una de las decepciones de la temporada 2023: sólo un sexto puesto al final de la temporada, un alto índice de abandonos, el coche era un cajón de sastre, la situación del personal era inestable, los pilotos siempre estaban en conflicto... ¡mon dieu!

Los azules experimentaron su milagro azul y tuvieron que conformarse con el sexto puesto en la Copa de Constructores, Pierre Gasly y Esteban Ocon sumaron 120 puntos, Gasly acabó undécimo en el campeonato, Ocon duodécimo. El año anterior, la pareja francesa formada por Fernando Alonso y Ocon había logrado un impresionante cuarto puesto entre las escuderías y sumado 173 puntos.

Una de las razones del bajo rendimiento: Alpine sigue en aguas turbulentas. En el verano de 2023, el director general de Alpine, Laurent Rossi, fue desplazado a un lado, y luego la filial de Renault confirmó: el jefe del equipo de Fórmula 1, Otmar Szafnauer, estará en el muro de boxes por última vez para el equipo azul en Bélgica, después de lo cual dejará la escudería. El estadounidense de origen rumano se incorporó a Alpine procedente de Aston Martin en febrero de 2022 para llevar a los azules al siguiente nivel.

La escudería de Fórmula 1 de Enstone -campeona del mundo con Fernando Alonso en 2005 y 2006 como Renault- también se despidió de Alan Permane, que trabajó para la escudería durante 34 años. Bélgica fue también su última carrera. Hubo lágrimas en Alpine el domingo después del Gran Premio cuando Permane abandonó el paddock.

Al mismo tiempo, Alpine confirmó que el experimentado técnico de Fórmula 1 Pat Fry se marchaba. Se trasladó a Williams y dijo después: "Echaba de menos el compromiso en Alpine de llegar a lo más alto del mundo".

Bruno Famin, Vicepresidente de Alpine Motorsports, ha asumido la dirección de la escudería de GP. Julian Rouse (Jefe de la Academia de Pilotos de Alpine) pasa a ser Jefe Deportivo interino y Matt Harman Jefe Técnico.



En la final del Campeonato del Mundo de 2023 en Abu Dhabi, Bruno Famin resumió: "Por supuesto, no estamos donde nos gustaría estar. Pero todos los cambios de mitad de temporada se introdujeron para sacar más partido de la gente. La gente es más libre para hacer sugerencias. Inmediatamente reconocí una actitud diferente de los profesionales en la pista".



"No fuimos lo suficientemente valientes en muchos aspectos en la primera mitad de la temporada, y eso tenía que cambiar. Y eso también se reflejó en la cosecha de puntos".



"Cuando nos fijamos en la enorme densidad de potencia de la Fórmula 1, tienes que sacar lo mejor de la gente y del material en cada fin de semana de GP. Y no lo hemos hecho. Sé que tenemos todas las bases en términos de infraestructura y experiencia para tener mucho más éxito. El talento está ahí. Sólo tenemos que conseguir traducir este alto nivel de talento en un coche de carreras mejor".



Este coche de carreras será el A524, que se presentó en la fábrica de coches de carreras de Fórmula 1 de Enstone el 7 de febrero.



Alpine afronta su cuarta temporada en la F1 después de terminar 5º (2021), 4º (2022) y 6º (2023) en el campeonato, y Bruno Famin afirma: "Nos hemos cuestionado todo aquí, sin dejar piedra sin remover para averiguar qué podemos hacer mejor. Mi prioridad será situarnos en una posición mejor".



"Lo que la gente ve aquí es el coche real, no sólo la librea de 2024. Es un coche completamente nuevo, sólo el volante es el mismo".



Como en 2023, Alpine competirá en carreras seleccionadas con un coche predominantemente pintado de rosa. Aún no se ha definido en qué Grandes Premios tendrá este aspecto.



El jefe de ingeniería de Alpine, Matt Harmon, sobre el nuevo coche: "Empezamos a buscar qué podíamos hacer diferente para 2024 muy pronto. Queríamos un coche que nos ofreciera más potencial de desarrollo. El morro del coche es completamente diferente, buscamos una gran eficiencia aerodinámica y estabilidad aquí, en cualquier tipo de circuito."



"Hemos pensado mucho en la eficacia de la frenada y en cómo podemos optimizar la suspensión para adaptarnos mejor a cada circuito. En cuanto al chasis, todo se ha empaquetado de forma más compacta para tener más espacio aerodinámico de maniobra. Esto también se aplica a la instalación del motor. El paquete de baterías se ha desplazado a la parte trasera para optimizar la distribución del peso".



"Hemos optimizado los sidepods y una suspensión trasera completamente nueva. En cuanto al alerón trasero, tendremos diferentes modelos para adaptarnos a los requisitos de los diferentes circuitos."



"Hemos construido el coche de tal manera que también tenemos más espacio aerodinámico para maniobrar sobre el terreno. El flujo de aire interno se ha mejorado significativamente para una mejor refrigeración a pesar de que las aberturas de refrigeración son más pequeñas. Nos hemos embarcado en un agresivo programa de desarrollo, cuya primera parte podrán descubrir los aficionados en Bahréin."





