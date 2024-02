Alpine A524 de Gasly et Ocon : le miracle bleu

Alpine a été l'une des déceptions de la saison 2023 : seulement sixième au classement final, un taux d'abandon élevé, une voiture qui fait des miracles, une situation du personnel agitée, des pilotes toujours en conflit - mon dieu !

Les Bleus ont vécu un véritable miracle et ont dû se contenter de la sixième place finale en coupe des constructeurs, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont marqué 120 points, Gasly a terminé 11e au championnat du monde, Ocon 12e. L'année précédente, les Français, avec Fernando Alonso et Ocon, avaient obtenu une belle quatrième place parmi les écuries de course et 173 points.

Une des raisons de cette faible performance : Alpine reste en eaux troubles. En été 2023, le CEO d'Alpine Laurent Rossi a été mis sur la touche, puis la filiale de Renault a confirmé : le chef d'équipe de Formule 1 Otmar Szafnauer en Belgique pour la dernière fois pour les bleus au mur des stands, ensuite il quitte l'écurie. L'Américain né en Roumanie avait quitté Aston Martin pour rejoindre Alpine en février 2022 afin de faire progresser les Bleus.

L'écurie de Formule 1 d'Enstone - championne du monde en 2005 et 2006 sous le nom de Renault avec Fernando Alonso - s'est également séparée d'Alan Permane, qui a travaillé pendant 34 ans pour l'écurie de GP. Pour lui aussi, la Belgique était la dernière course. Le dimanche suivant le Grand Prix, Alpine a versé des larmes lorsque Permane a quitté le paddock.

Parallèlement, Alpine a confirmé le départ de Pat Fry, technicien expérimenté en Formule 1. Il a déménagé chez Williams et a ensuite déclaré : "L'engagement d'Alpine m'a manqué pour accéder à l'élite mondiale".

La direction de l'écurie GP a été confiée à Bruno Famin, vice-président d'Alpine Motorsports. Le directeur sportif intérimaire est Julian Rouse (directeur de l'académie des pilotes d'Alpine) et le technicien en chef Matt Harman.



Dans le cadre de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi 2023, Bruno Famin a fait le bilan : "Bien sûr, nous ne sommes pas là où nous aimerions être. Mais tous les changements de mi-saison ont été initiés pour tirer davantage des gens. Les gens sont plus libres de faire des propositions. J'ai tout de suite reconnu une autre attitude des professionnels de la piste".



"Nous n'avons pas été assez courageux à bien des égards en première partie de saison, il fallait que cela change. Et cela s'est vu au niveau des points".



"Si nous considérons à quel point la densité des performances en Formule 1 est énorme, tu dois tirer le meilleur des hommes et du matériel à chaque week-end de GP. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Je sais qu'en termes d'infrastructure et d'expertise, nous avons toutes les bases pour être beaucoup plus performants. Le talent est là. Nous devons seulement réussir à transformer ce haut niveau de talent en une meilleure voiture de course".



Cette voiture de course devrait être la voiture de type A524 qui a été présentée le 7 février à l'usine de voitures de course de Formule 1 d'Enstone.



Alpine entame sa quatrième saison de F1 après avoir terminé 5e (2021), 4e (2022) et 6e (2023) au championnat du monde et Bruno Famin déclare : "Nous avons tout remis en question ici, aucune pierre n'est restée en place pour trouver ce que nous pouvons faire de mieux. Ma priorité sera de mieux nous positionner".



"Ce que les gens voient ici, c'est la vraie voiture, pas simplement la peinture de 2024. Il s'agit d'une toute nouvelle voiture, seul le volant est identique".



Comme en 2023, Alpine participera à des courses choisies avec une voiture principalement peinte en rose. Il n'a pas encore été défini lors de quels Grands Prix la présentation sera ainsi.



Matt Harmon, chef technique d'Alpine, à propos de la nouvelle voiture : "Nous avons commencé très tôt à regarder ce que nous pouvions faire de différent pour 2024. Nous voulions une voiture qui nous offre plus de potentiel de développement. Le nez de la voiture est complètement différent, nous visons ici une grande efficacité aérodynamique et une grande stabilité, sur tout type de circuit".



"Nous avons beaucoup réfléchi à l'efficacité du freinage et à la manière d'optimiser les suspensions pour mieux nous adapter à chaque piste. En ce qui concerne le châssis, tout a été emballé de manière plus compacte afin de disposer d'une plus grande marge de manœuvre aérodynamique. Il en va de même pour l'installation du moteur. Le pack de batteries a été retourné vers l'arrière pour optimiser la répartition du poids".



"Nous avons des caissons latéraux optimisés et une toute nouvelle suspension arrière. En ce qui concerne l'aileron arrière, nous aurons différents modèles pour nous adapter aux exigences des différents circuits".



"Nous avons construit la voiture de manière à ce que nous ayons également plus de marge de manœuvre aérodynamique au niveau du sol. Le flux d'air interne a été considérablement amélioré, pour un meilleur refroidissement malgré des ouvertures de refroidissement plus petites. Nous avons lancé un programme de développement agressif, et les fans pourront en découvrir la première partie dès Bahreïn".





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint