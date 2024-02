La A524 alpina di Gasly e Ocon: la meraviglia blu

L'Alpine è stata una delle delusioni della stagione 2023: solo un sesto posto alla fine della stagione, un alto tasso di ritiri, la macchina era un sacco, la situazione del personale non era stabile, i piloti erano sempre in conflitto - mon dieu!

I Blues hanno vissuto il loro miracolo azzurro e si sono dovuti accontentare del sesto posto nella Coppa Costruttori, Pierre Gasly ed Esteban Ocon hanno totalizzato 120 punti, Gasly ha concluso il campionato all'undicesimo posto, Ocon al dodicesimo. L'anno precedente, la coppia francese formata da Fernando Alonso e Ocon aveva ottenuto un impressionante quarto posto tra le scuderie e totalizzato 173 punti.

Uno dei motivi della scarsa performance: Alpine si trova in acque agitate. Nell'estate del 2023, l'amministratore delegato di Alpine Laurent Rossi è stato spostato in disparte, poi la filiale Renault ha confermato: il boss del team di Formula 1 Otmar Szafnauer sarà ai box per l'ultima volta per la squadra blu in Belgio, dopo di che lascerà la scuderia. Lo statunitense di origine rumena è entrato in Alpine da Aston Martin nel febbraio 2022 per portare i Blues al livello successivo.

La scuderia di Formula 1 di Enstone - campione del mondo con Fernando Alonso nel 2005 e nel 2006 come Renault - si è separata anche da Alan Permane, che ha lavorato per la scuderia GP per 34 anni. Il Belgio è stata anche la sua ultima gara. Domenica, dopo il Gran Premio, Permane ha lasciato il paddock in lacrime.

Allo stesso tempo, Alpine ha confermato che Pat Fry, tecnico esperto di Formula 1, se ne va. Trasferitosi alla Williams, Pat Fry ha dichiarato: "Mi è mancato l'impegno di Alpine per arrivare in cima al mondo".

Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsports, ha assunto la direzione della squadra corse GP. Julian Rouse (responsabile della Driver Academy di Alpine) è diventato responsabile ad interim dello sport e Matt Harman responsabile tecnico.



In occasione della finale del Campionato del Mondo 2023 ad Abu Dhabi, Bruno Famin ha riassunto: "Certo, non siamo dove vorremmo essere. Ma tutti i cambiamenti di metà stagione sono stati introdotti per ottenere di più dalle persone. Le persone sono più libere di dare suggerimenti. Ho notato subito un atteggiamento diverso da parte dei professionisti in pista".



"Nella prima metà della stagione non siamo stati abbastanza coraggiosi sotto molti aspetti, e questo doveva cambiare. E questo si è riflesso anche nel bottino di punti".



"Se consideriamo l'enorme densità di potenza della Formula 1, è necessario ottenere il meglio dalle persone e dal materiale in ogni weekend del GP. E noi non ci siamo riusciti. So che abbiamo tutte le basi in termini di infrastrutture e competenze per avere molto più successo. Il talento c'è. Dobbiamo solo riuscire a tradurre questo alto livello di talento in una macchina da corsa migliore".



Questa vettura da corsa sarà la A524, presentata il 7 febbraio presso la fabbrica di auto da corsa di Formula 1 a Enstone.



Alpine sta entrando nella sua quarta stagione di F1 dopo essersi classificata al 5° posto (2021), al 4° (2022) e al 6° (2023) nel campionato, e Bruno Famin afferma: "Abbiamo messo in discussione tutto qui, non lasciando nulla di intentato per scoprire cosa possiamo fare meglio. La mia priorità sarà quella di metterci in una posizione migliore".



"Quella che si vede qui è la vera macchina, non solo la livrea 2024. È un'auto completamente nuova, solo il volante è lo stesso".



Come nel 2023, Alpine parteciperà a gare selezionate con una vettura prevalentemente dipinta di rosa. Non è ancora stato definito quale sarà l'aspetto dei Gran Premi.



Matt Harmon, responsabile dell'ufficio tecnico di Alpine, ha parlato della nuova vettura: "Abbiamo iniziato molto presto a pensare a cosa avremmo potuto fare di diverso per il 2024. Volevamo una vettura che ci offrisse un maggiore potenziale di sviluppo. Il muso della vettura è completamente diverso, puntiamo a un'elevata efficienza aerodinamica e alla stabilità su qualsiasi tipo di pista".



"Abbiamo pensato molto all'efficienza della frenata e a come ottimizzare le sospensioni in modo da adattarci meglio a ogni pista. Per quanto riguarda il telaio, tutto è stato reso più compatto per avere più spazio aerodinamico per le manovre. Questo vale anche per l'installazione del motore. Il pacco batterie è stato spostato nella parte posteriore per ottimizzare la distribuzione dei pesi".



"Abbiamo ottimizzato i sidepods e una sospensione posteriore completamente nuova. Per quanto riguarda l'ala posteriore, avremo diversi modelli per adattarci alle esigenze dei diversi circuiti".



"Abbiamo costruito la vettura in modo da avere più spazio aerodinamico per le manovre a terra. Il flusso d'aria interno è stato notevolmente migliorato per un migliore raffreddamento, nonostante le aperture di raffreddamento più piccole. Abbiamo intrapreso un programma di sviluppo aggressivo, la cui prima parte gli appassionati potranno scoprire in Bahrain".





Presentazioni di Formula 1

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint