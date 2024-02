Alpine A524 de Gasly e Ocon: a maravilha azul

A Alpine foi uma das desilusões da época de 2023: apenas um sexto lugar no final da época, uma elevada taxa de desistências, o carro era um saco de lixo, a situação do pessoal era instável, os pilotos estavam sempre em conflito - mon dieu!

Os Bleus experimentaram o seu milagre azul e tiveram de se contentar com o sexto lugar na Taça dos Construtores, Pierre Gasly e Esteban Ocon marcaram 120 pontos, Gasly terminou em décimo primeiro lugar no campeonato, Ocon em décimo segundo. No ano anterior, a dupla francesa formada por Fernando Alonso e Ocon tinha alcançado um impressionante quarto lugar entre as equipas de corrida e somado 173 pontos.

Uma das razões para o fraco desempenho: a Alpine continua em águas turbulentas. No verão de 2023, o CEO da Alpine, Laurent Rossi, foi transferido para o lado, depois a subsidiária da Renault confirmou: o chefe da equipa de Fórmula 1, Otmar Szafnauer, estará na parede das boxes pela última vez para a equipa azul na Bélgica, após o que deixará a equipa de corrida. O americano nascido na Roménia juntou-se à Alpine vindo da Aston Martin em fevereiro de 2022 para levar os Blues ao próximo nível.

A equipa de Fórmula 1 de Enstone - campeã do mundo com Fernando Alonso em 2005 e 2006 como Renault - também se separou de Alan Permane, que trabalhou para a equipa de corridas de GP durante 34 anos. A Bélgica foi também a sua última corrida. Houve lágrimas na Alpine no domingo, após o Grande Prémio, quando Permane deixou o paddock.

Ao mesmo tempo, a Alpine confirmou que o experiente técnico de Fórmula 1 Pat Fry estava de saída. Ele mudou-se para a Williams e disse mais tarde: "Senti falta do compromisso da Alpine de chegar ao topo do mundo".

Bruno Famin, Vice-Presidente da Alpine Motorsports, assumiu a gestão da equipa de corridas de GP. Julian Rouse (Chefe da Academia de Pilotos da Alpine) tornou-se Chefe de Desporto interino e Matt Harman Chefe Técnico.



No final do Campeonato do Mundo de 2023, em Abu Dhabi, Bruno Famin resumiu: "É claro que não estamos onde gostaríamos de estar. Mas todas as mudanças a meio da época foram introduzidas para tirar mais partido das pessoas. As pessoas têm mais liberdade para dar sugestões. Reconheci imediatamente uma atitude diferente dos profissionais na pista de corridas".



"Não fomos suficientemente corajosos em muitos aspectos na primeira metade da época e isso tinha de mudar. E isso também se reflectiu nos pontos conquistados."



"Quando olhamos para a enorme densidade de potência na Fórmula 1, temos de tirar o melhor partido das pessoas e do material em cada fim de semana de GP. E nós não fizemos isso. Sei que temos todas as bases em termos de infra-estruturas e conhecimentos para sermos muito mais bem sucedidos. O talento está lá. Só temos de conseguir traduzir este elevado nível de talento num melhor carro de corrida."



Este carro de corrida será o A524, que foi apresentado na fábrica de carros de corrida de Fórmula 1 em Enstone, a 7 de fevereiro.



A Alpine está agora a entrar na sua quarta temporada de F1 depois de terminar em 5º (2021), 4º (2022) e 6º (2023) no campeonato, e Bruno Famin diz: "Questionámos tudo aqui, não deixando nenhuma pedra por virar para descobrir o que podemos fazer melhor. A minha prioridade será colocar-nos numa posição melhor".



"O que as pessoas vêem aqui é o carro real, não apenas a pintura de 2024. É um carro completamente novo, apenas o volante é o mesmo".



Tal como em 2023, a Alpine competirá em corridas seleccionadas com um carro predominantemente pintado de cor-de-rosa. Em que Grandes Prémios a aparência será esta ainda não foi definida.



Matt Harmon, Diretor de Engenharia da Alpine, sobre o novo carro: "Começámos a pensar no que poderíamos fazer de diferente para 2024 muito cedo. Queríamos um carro que nos oferecesse mais potencial de desenvolvimento. O nariz do carro é completamente diferente, o nosso objetivo é obter uma elevada eficiência aerodinâmica e estabilidade aqui, em qualquer tipo de pista."



"Pensámos muito na eficiência da travagem e na forma como podemos otimizar a suspensão para nos adaptarmos melhor a cada pista. Em termos de chassis, tudo foi embalado de forma mais compacta para ter mais espaço de manobra aerodinâmico. Isto também se aplica à instalação do motor. O conjunto da bateria foi deslocado para a traseira para otimizar a distribuição do peso."



"Optimizámos os sidepods e uma suspensão traseira completamente nova. Em termos de asa traseira, teremos diferentes modelos para nos adaptarmos às exigências das diferentes pistas."



"Construímos o carro de forma a termos também mais espaço aerodinâmico para manobras no solo. O fluxo de ar interno foi significativamente melhorado para um melhor arrefecimento, apesar das aberturas de arrefecimento mais pequenas. Iniciámos um programa de desenvolvimento agressivo, cuja primeira parte os fãs poderão descobrir no Bahrain."





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint