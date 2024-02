Esteban Ocon (Alpino): "El objetivo es el podio"

Alpine retrocedió en la disputada zona media en 2023: El equipo francés terminó sexto en la Copa de Constructores, dos puestos más abajo que en 2022. Esteban Ocon fue capaz de poner un signo de exclamación en los momentos difíciles. El francés consiguió un fantástico tercer puesto en las calles de Mónaco.

El 133 veces participante en un GP dice: "McLaren demostró en 2023 cómo avanzar en el mediocampo. Eso debe ser un modelo a seguir para nosotros. Si ellos pueden hacerlo, Alpine debe ser capaz de hacer lo mismo".

La mediocre temporada 2023 de Alpine no se debe a los pilotos. Para ser precisos, conozco pocos pilotos actuales de Fórmula 1 que estén tan impulsados por el hambre de éxito como Ocon.

Un ejemplo: el Gran Premio de Qatar, con su enorme calor y alta humedad. El piloto alpino Esteban Ocon se sintió mal después de 15 vueltas e incluso vomitó en su casco. "Pero nunca se me habría ocurrido rendirme", dijo el ganador del GP de Hungría 2021, que acabó séptimo en Qatar. "Antes tendrán que matarme".

Ocon se ha abierto camino desde unos orígenes muy humildes hasta convertirse en piloto de Gran Premio, y no ha olvidado sus raíces. "Mis padres vendieron nuestra sencilla casa para financiar mi carrera en el karting y vivimos en una autocaravana durante años".

"Entre medias, las cosas no fueron bien con mi carrera, hubo momentos en el automovilismo en los que no sabía si tendría coche para la siguiente temporada. Pensé seriamente en trabajar en McDonald's".



"Se lo debo todo a mi familia, siempre creyeron en mí, se lo jugaron todo por mí. Solo por eso, nunca abandonaría una carrera, por mal que me sintiera".



La subcampeona del mundo en 2017 y 2022 tiene grandes planes para la próxima temporada: "Ya volví a intensificar mis entrenamientos en diciembre. Viajamos mucho durante todo el año, así que quería aprovechar al máximo este tiempo en el que no viajamos tan a menudo. Estoy deseando que empiece la próxima temporada".



"Mi objetivo es simple: quiero pilotar cada fin de semana de tal manera que pueda mirarme en el espejo el domingo por la noche y decir: esto es todo lo que he podido hacer. No quiero arrepentirme de nada al final del año. Sólo si saco lo mejor de mí mismo cada vez puedo sacar lo mejor del coche".



"Este es mi quinto año conduciendo aquí, y puedo sentir la enorme confianza mutua entre el equipo y yo. Y, por supuesto, tengo que esforzarme para acabar en el podio como hice en Mónaco en 2023."





Presentaciones de la Fórmula 1

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint