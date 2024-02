Esteban Ocon (Alpine) : "L'objectif est le podium".

En 2023, Alpine a été reléguée au milieu du classement très disputé : Les Français ont terminé sixième au championnat du monde de la Coupe des constructeurs, soit deux rangs de moins qu'en 2022. Dans les moments difficiles, Esteban Ocon a réussi à marquer un point d'exclamation. Le Français a conquis une magnifique troisième place dans les rues de Monaco.

Celui qui a participé à 133 GP déclare : "McLaren a montré en 2023 comment progresser en milieu de peloton. Cela doit nous servir d'exemple. S'ils y parviennent, Alpine doit pouvoir en faire autant".

La saison 2023 médiocre d'Alpine n'est pas due aux pilotes. Pour être précis, je connais peu de pilotes de Formule 1 actuels qui sont autant habités par la soif de succès qu'Ocon.

Un exemple : le Grand Prix du Qatar avec une chaleur et une humidité énormes. Le pilote Alpine Esteban Ocon s'est senti mal après 15 tours, il a même vomi dans son casque. "Mais il ne me serait jamais venu à l'idée d'abandonner", a déclaré le vainqueur du GP de Hongrie 2021, qui a finalement terminé septième au Qatar. "Il faudra me tuer avant".

Ocon est parti d'un milieu très modeste pour devenir un pilote de Grand Prix, et il n'a pas oublié ses racines. "Mes parents ont vendu notre simple maison pour me financer le karting, nous avons vécu pendant des années dans un camping-car".

"Entre-temps, ma carrière n'allait pas bien, il y avait des moments dans le sport automobile où je ne savais pas si j'aurais une voiture pour la saison suivante. J'ai sérieusement envisagé de travailler chez McDonald's".



"Je dois tout à ma famille, ils ont toujours cru en moi, ils ont tout mis en jeu pour moi. Rien que pour cette raison, je n'abandonnerais jamais une course, peu importe à quel point je me sens mal".



Le huitième des championnats du monde 2017 et 2022 a de grandes ambitions pour la saison à venir : "J'ai déjà intensifié mon entraînement en décembre. Nous sommes beaucoup sur la route toute l'année, je voulais donc profiter de cette période où nous ne voyageons pas beaucoup. J'ai hâte de commencer la saison à venir".



"Mon objectif est simple : je veux conduire chaque week-end de telle sorte que je puisse me regarder dans le miroir le dimanche soir et me dire - c'est tout ce que j'ai pu faire. Je ne veux pas avoir de regrets à la fin de l'année. Ce n'est qu'en tirant le meilleur de moi-même à chaque fois que je peux tirer le meilleur de la voiture".



"C'est la cinquième année que je roule ici, je sens une énorme confiance mutuelle entre l'équipe et moi. Et bien sûr, je dois aspirer à monter sur le podium comme à Monaco en 2023".





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint