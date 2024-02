Esteban Ocon (Alpine): "L'obiettivo è il podio"

Nel 2023, Alpine ha fatto un passo indietro nella combattutissima zona centrale della classifica: La squadra francese si è classificata sesta nella Coppa Costruttori, due posizioni più in basso rispetto al 2022. Esteban Ocon è riuscito a mettere un punto esclamativo sui momenti difficili. Il francese ha conquistato un fantastico terzo posto sulle strade di Monaco.

Il 133 volte partecipante al GP dice: "La McLaren ha dimostrato nel 2023 come avanzare a centrocampo. Questo deve essere un modello per noi. Se loro possono farlo, Alpine deve essere in grado di fare lo stesso".

La mediocre stagione 2023 di Alpine non è dovuta ai piloti. Per essere precisi, conosco pochi piloti di Formula 1 attuali che sono spinti dalla fame di successo come Ocon.

Un esempio: il Gran Premio del Qatar, con il suo enorme calore e l'elevata umidità. Il pilota alpino Esteban Ocon si è sentito male dopo 15 giri e ha persino vomitato nel casco. "Ma non mi sarebbe mai venuto in mente di arrendermi", ha detto il vincitore del GP d'Ungheria 2021, che in Qatar si è classificato settimo. "Dovrete prima uccidermi".

Ocon si è fatto strada partendo da origini molto umili per diventare un pilota di Gran Premio, e non ha dimenticato le sue radici. "I miei genitori hanno venduto la nostra semplice casa per finanziare la mia carriera nel karting e abbiamo vissuto in un camper per anni".

"Nel mezzo, le cose non sono andate bene con la mia carriera, ci sono stati momenti nel motorsport in cui non sapevo se avrei avuto una macchina per la stagione successiva. Ho pensato seriamente di lavorare da McDonald's".



"Devo tutto alla mia famiglia, hanno sempre creduto in me, hanno messo in gioco tutto per me. Solo per questo motivo non rinuncerei mai a una gara, per quanto mi senta male".



Il vicecampione del mondo 2017 e 2022 ha grandi progetti per la prossima stagione: "Ho già ripreso ad allenarmi a dicembre. Siamo spesso in viaggio durante l'anno, quindi volevo sfruttare al meglio questo periodo in cui non siamo così spesso in viaggio. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione".



Il mio obiettivo è semplice: voglio correre ogni fine settimana in modo tale da potermi guardare allo specchio la domenica sera e dire: "È tutto quello che ho potuto fare". Non voglio avere rimpianti alla fine dell'anno. Solo se riesco a dare il meglio di me stesso ogni volta posso ottenere il meglio dalla macchina".



"Questo è il mio quinto anno di guida qui e sento l'enorme fiducia reciproca tra me e il team. E naturalmente devo cercare di finire sul podio come ho fatto a Monaco nel 2023".





