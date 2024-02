Esteban Ocon (Alpine): "O objetivo é o pódio"

Esteban Ocon estabeleceu um ponto de exclamação para a Alpine em 2023 - terceiro em Monte Carlo. Mas o francês de 27 anos está convencido de que vale mais do que o 12º lugar no Campeonato do Mundo de 2023.

Em 2023, a Alpine voltou a ocupar um lugar de destaque no meio do pelotão: A equipa francesa terminou em sexto lugar na Taça dos Construtores, dois lugares abaixo do que em 2022. Esteban Ocon conseguiu colocar um ponto de exclamação nos momentos difíceis. O francês obteve um fantástico terceiro lugar nas ruas do Mónaco.

O 133 vezes participante do GP diz: "A McLaren mostrou em 2023 como avançar no meio-campo. Isso deve ser um modelo para nós. Se eles conseguem fazer isso, a Alpine deve ser capaz de fazer o mesmo".

A medíocre temporada de 2023 da Alpine não se deve aos pilotos. Para ser mais preciso, conheço poucos pilotos actuais da Fórmula 1 que sejam tão motivados pela fome de sucesso como Ocon.

Um exemplo: o Grande Prémio do Qatar, com o seu enorme calor e elevada humidade. O piloto alpino Esteban Ocon sentiu-se mal após 15 voltas e até vomitou no capacete. "Mas nunca me teria ocorrido desistir", disse o vencedor do GP da Hungria de 2021, que terminou em sétimo no Qatar. "Terão de me matar primeiro".

Ocon trabalhou o seu caminho a partir de origens muito humildes para se tornar um piloto de Grande Prémio, e não esqueceu as suas raízes. "Os meus pais venderam a nossa casa simples para financiar a minha carreira no karting e vivemos numa autocaravana durante anos.

"No meio disso, as coisas não correram bem na minha carreira, houve momentos no desporto automóvel em que não sabia se teria um carro para a época seguinte. Pensei seriamente em trabalhar no McDonald's."



"Devo tudo à minha família, que sempre acreditou em mim, que arriscou tudo por mim. Só por essa razão, nunca desistiria de uma corrida, por muito mal que me sentisse."



O vice-campeão do mundo de 2017 e 2022 tem grandes planos para a próxima época: "Já voltei a intensificar os meus treinos em dezembro. Estamos muito tempo na estrada durante o ano, por isso queria aproveitar ao máximo este período em que não estamos a viajar com tanta frequência. Mal posso esperar pela próxima época".



"O meu objetivo é simples: quero correr todos os fins-de-semana de forma a poder olhar-me ao espelho no domingo à noite e dizer: foi tudo o que consegui fazer. Não quero ter quaisquer arrependimentos no final do ano. Só se der sempre o melhor de mim é que posso dar o melhor do carro."



"Este é o meu quinto ano a conduzir aqui e posso sentir a enorme confiança mútua entre a equipa e eu. E, claro, tenho de me esforçar para terminar no pódio, como fiz no Mónaco em 2023."





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint