Pierre Gasly (Alpine): "Querer ganar no es suficiente"

Nadie puede endulzarlo: La primera temporada de Pierre Gasly con sus compatriotas franceses en Alpine no fue como se esperaba. Ciertamente, Gasly terminó en un gran tercer puesto en Zandvoort en las condiciones más difíciles, y su cuarto puesto en la parrilla de Las Vegas también fue impresionante, pero en última instancia el año fue aleccionador.

El coche de carreras Alpine planteó repetidamente rompecabezas al piloto. La relación con su compañero de equipo Ocon es una alianza de conveniencia, con pocos signos de simpatía. Alpine no puede encontrar la paz cuando se trata de personal, y esto tiene un impacto en todo el equipo de carreras.

"Fue un año de oportunidades perdidas", recuerda Gasly. "Fuimos menos competitivos de lo que queríamos y perdimos algunas oportunidades".

En la primera mitad de la temporada en particular, hubo arena en los engranajes: una colisión con su compañero de equipo Ocon de todas las personas en Australia, sanciones por violar los límites de la pista en Austria, una colisión con Stroll en Silverstone y de nuevo con Ocon en Hungaroring, y una vuelta cero en Qatar porque estaba fuera de la línea de carrera con demasiada frecuencia.

Gasly continuó: "Ha sido un año duro. Lo más difícil de digerir fue nuestra colisión en el Albert Park de Melbourne, donde podríamos haber subido al podio".

Es un secreto a voces en el paddock que Gasly y Ocon no son amigos, pero Pierre diferencia: "Soy consciente de que la rivalidad entre dos pilotos de una escudería puede volverse malsana. Tengo que tener cuidado. Si Esteban no me deja entrar en su círculo íntimo, está bien. Para mí, es crucial que hagamos avanzar al equipo juntos. La rivalidad en sí es inevitable: él quiere ganarme, yo quiero ganarle. Pero para tener un buen coche de carreras, tenemos que tirar en la misma dirección".



"Ahora tengo un año con Alpine a mis espaldas y me veo en mejor posición. Conozco a todos los expertos, conozco todos los procesos, sé cómo puedo contribuir de la mejor manera posible."



"En 2023, he sentado las bases, por así decirlo, y ahora puedo construir sobre eso. Es una buena sensación. Queremos desarrollar nuestro potencial desde la primera carrera".



"En cuanto a mis objetivos, no me gusta vincularlos a cifras concretas. Al fin y al cabo, aún no sabemos exactamente qué cartas tenemos en la mano, y mucho menos la competencia. Todo dependerá de lo competitivo que sea el nuevo coche y de lo que hagamos con él".



"Si preguntas a un piloto de carreras cuál es su objetivo, inevitablemente te dirá 'quiero ganar'. Pero querer ganar no es suficiente. Primero tenemos que ser pacientes y darnos cuenta de lo que podemos conseguir con el nuevo coche."



"Sé lo duro que ha trabajado el equipo en este coche. Ahora quiero concentrarme plenamente en mi trabajo para aprovechar al máximo nuestras oportunidades."





Presentaciones Fórmula 1

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint