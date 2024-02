Pierre Gasly (Alpine) : "Vouloir gagner ne suffit pas"

Personne ne peut l'enjoliver : La première saison de Pierre Gasly chez ses compatriotes français d'Alpine ne s'est pas déroulée comme espéré. Certes, Gasly a terminé troisième à Zandvoort dans des conditions très difficiles, la quatrième place sur la grille de départ à Las Vegas était également honorable, mais l'année a finalement été décevante.

La voiture de course Alpine a toujours posé des problèmes au pilote. La relation avec son compagnon d'écurie Ocon est une alliance de circonstance, on ne sent guère de sympathie. Alpine n'est pas tranquille en matière de personnel, et cela se répercute sur l'ensemble de l'écurie.

"Ce fut une année d'occasions manquées", se souvient Gasly. "Nous avons été moins compétitifs que nous l'aurions souhaité et nous avons laissé passer quelques opportunités".

C'est surtout en première partie de saison qu'il y avait du sable dans les rouages : collision justement avec son coéquipier d'écurie Ocon en Australie, pénalités pour violation des limites de piste en Autriche, collision avec Stroll à Silverstone et à nouveau avec Ocon au Hungaroring, tour zéro également au Qatar parce qu'il s'était trop souvent trouvé hors de la ligne idéale.

Gasly poursuit : "L'année a été difficile. Le plus dur à digérer a été notre collision à l'Albert Park de Melbourne, où nous aurions pu décrocher un podium".

C'est un secret de polichinelle dans le paddock que Gasly et Ocon ne sont pas amis, mais Pierre nuance : "Je suis conscient que la rivalité entre deux pilotes dans une écurie peut basculer dans le malsain. C'est là que je dois faire attention. Si Esteban ne me laisse pas entrer dans son cercle intérieur, alors d'accord. Pour moi, l'essentiel est que nous fassions avancer l'équipe ensemble. La rivalité en soi est inévitable - il veut me battre, je veux le battre. Mais pour avoir une bonne voiture de course, nous devons tirer à la même corde".



"J'ai maintenant une année derrière moi avec Alpine et je me vois dans une meilleure position. Je connais tous les spécialistes, je connais toutes les procédures, je sais comment je peux m'impliquer au mieux".



"En 2023, j'ai en quelque sorte coulé les fondations, je peux maintenant m'appuyer dessus. C'est un bon sentiment. Nous voulons exploiter notre potentiel dès la première course".



"En ce qui concerne mes objectifs, je n'aime pas les associer à certains chiffres. Après tout, nous ne savons même pas encore quelles cartes nous avons exactement en main, sans parler de la concurrence. Tout dépendra de la compétitivité de la nouvelle voiture et de ce que nous en ferons".



"Si tu demandes à un pilote de course quel est son objectif, il te répondra inévitablement : 'Je veux gagner'. Mais vouloir gagner, cela ne suffit pas. Nous devons d'abord être patients et voir tout ce que nous pouvons faire avec la nouvelle voiture".



"Je sais combien l'équipe a travaillé dur pour cette voiture. Maintenant, je veux me concentrer pleinement sur mon travail pour tirer le meilleur parti de nos possibilités".





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint