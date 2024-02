Pierre Gasly (Alpine): "Voler vincere non basta"

Nessuno può indorare la pillola: La prima stagione di Pierre Gasly con i suoi compatrioti francesi all'Alpine non è andata come si sperava. Certo, Gasly ha ottenuto un ottimo terzo posto a Zandvoort nelle condizioni più difficili, e anche il suo quarto posto in griglia a Las Vegas è stato impressionante, ma in definitiva l'anno è stato deprimente.

L'auto da corsa Alpine ha ripetutamente presentato al pilota degli enigmi. Il rapporto con il suo compagno di squadra Ocon è un'alleanza di convenienza, con pochi segni di simpatia. Alpine non riesce a trovare pace quando si tratta di personale, e questo si ripercuote sull'intera squadra corse.

"È stato un anno di occasioni mancate", commenta Gasly. "Siamo stati meno competitivi di quanto avremmo voluto e abbiamo perso alcune opportunità".

In particolare, nella prima metà della stagione, c'è stata sabbia negli ingranaggi: una collisione con il suo compagno di squadra Ocon in Australia, penalità per aver violato i limiti della pista in Austria, una collisione con Stroll a Silverstone e di nuovo con Ocon all'Hungaroring, e un giro zero in Qatar perché usciva troppo spesso dalla traiettoria.

Gasly ha continuato: "È stato un anno difficile. La cosa più difficile da digerire è stata la collisione all'Albert Park di Melbourne, dove avremmo potuto salire sul podio".

È un segreto aperto nel paddock che Gasly e Ocon non sono amici, ma Pierre fa una distinzione: "Mi rendo conto che la rivalità tra due piloti di una squadra può diventare malsana. Devo stare attento. Se Esteban non mi fa entrare nella sua cerchia ristretta, va bene. Per me è fondamentale far progredire la squadra insieme. La rivalità è inevitabile: lui vuole battermi, io voglio batterlo. Ma per avere una buona macchina da corsa, dobbiamo andare nella stessa direzione".



"Ora ho un anno di Alpine alle spalle e mi vedo in una posizione migliore. Conosco tutti gli esperti, conosco tutti i processi, so come posso dare il miglior contributo possibile".



"Nel 2023 ho gettato le basi, per così dire, e ora posso costruirci sopra. È una bella sensazione. Vogliamo realizzare il nostro potenziale fin dalla prima gara".



"Per quanto riguarda i miei obiettivi, non mi piace collegarli a cifre specifiche. Dopo tutto, non sappiamo ancora esattamente quali carte abbiamo in mano, per non parlare della concorrenza. Tutto dipenderà dalla competitività della nuova vettura e dall'uso che ne faremo".



"Se chiedete a un pilota da corsa qual è il suo obiettivo, vi risponderà inevitabilmente 'voglio vincere'. Ma volere vincere non è sufficiente. Dobbiamo prima essere pazienti e capire cosa possiamo ottenere con la nuova vettura".



"So quanto duramente il team ha lavorato su questa vettura. Ora voglio concentrarmi completamente sul mio lavoro per sfruttare al meglio le nostre opportunità".





Presentazioni di Formula 1

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint