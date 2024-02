Pierre Gasly (Alpine): "Querer ganhar não é suficiente"

Não foi assim que Pierre Gasly imaginou que seria quando mudou para a Alpine em 2023: uma discussão com o seu companheiro de equipa Esteban Ocon, apenas um 11º lugar no campeonato do mundo e apenas um pódio (terceiro em Zandvoort).

Ninguém pode ser brando: A primeira época de Pierre Gasly com os seus compatriotas franceses na Alpine não correu como esperado. É certo que Gasly terminou num excelente terceiro lugar em Zandvoort, nas condições mais difíceis, e que o seu quarto lugar na grelha de partida em Las Vegas também foi impressionante, mas, no final, o ano foi sóbrio.

O carro de corrida da Alpine apresentou repetidamente quebra-cabeças ao piloto. A relação com o seu companheiro de equipa Ocon é uma aliança de conveniência, com poucos sinais de simpatia. A Alpine não consegue encontrar paz no que diz respeito ao pessoal, e isso tem um impacto em toda a equipa de corrida.

"Foi um ano de oportunidades perdidas", recorda Gasly. "Fomos menos competitivos do que queríamos ser e perdemos algumas oportunidades."

Na primeira metade da temporada, em particular, havia areia nas engrenagens: uma colisão com o seu companheiro de equipa Ocon na Austrália, penalizações por violar os limites da pista na Áustria, uma colisão com Stroll em Silverstone e novamente com Ocon no Hungaroring, e uma volta zero no Qatar porque ele estava fora da linha de corrida muitas vezes.

Gasly continuou: "Foi um ano difícil. A coisa mais difícil de digerir foi a nossa colisão no Albert Park, em Melbourne, onde poderíamos ter conseguido um lugar no pódio."

É um segredo aberto no paddock que Gasly e Ocon não são amigos, mas Pierre diferencia: "Sei que a rivalidade entre dois pilotos numa equipa de corridas pode tornar-se doentia. Tenho de ter cuidado. Se o Esteban não me deixar entrar no seu círculo íntimo, tudo bem. Para mim, é crucial que façamos a equipa progredir em conjunto. A rivalidade em si é inevitável - ele quer ganhar-me, eu quero ganhar-lhe. Mas para termos um bom carro de corrida, temos de puxar na mesma direção."



"Tenho agora um ano de Alpine e vejo-me numa posição melhor. Conheço todos os especialistas, conheço todos os processos, sei como posso dar o melhor contributo possível."



"Em 2023, lancei os alicerces, por assim dizer, e posso agora construir sobre eles. É uma boa sensação. Queremos realizar o nosso potencial desde a primeira corrida".



"No que diz respeito aos meus objectivos, não gosto de os associar a números específicos. Afinal, ainda nem sequer sabemos exatamente que cartas temos na mão, quanto mais a concorrência. Tudo vai depender da competitividade do novo carro e do que fizermos com ele".



"Se perguntarmos a um piloto de corridas qual é o seu objetivo, ele dirá inevitavelmente 'quero ganhar'. Mas querer ganhar não é suficiente. Primeiro temos de ser pacientes e perceber o que podemos conseguir com o novo carro."



"Sei o quanto a equipa trabalhou arduamente neste carro. Agora quero concentrar-me totalmente no meu trabalho para tirar o máximo partido das nossas oportunidades."





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint