Alpine A524 : Est-ce que tout nouveau veut dire tout meilleur ?

Le patron de Renault, Luca de Meo, veut voir Alpine obtenir de meilleurs résultats en 2024 : 6e place finale au championnat du monde 2023, c'est trop peu pour le Milanais de 56 ans. Le message au chef d'équipe Alpine F1 Bruno Famin est clair - il faut faire mieux.

La réalisation technique incombe à l'Anglais Matt Harman. La nouvelle voiture de course Alpine A524 est son bébé. Dans le cadre de la présentation du véhicule à l'usine de voitures de course d'Enstone, l'Anglais déclare : "Nous avons réalisé que le potentiel de développement de l'A523 était épuisé. Pour tirer davantage de la voiture dans le contexte d'un règlement stable, une construction entièrement nouvelle était inévitable".

"Nous avons étudié de nombreux concepts aérodynamiques différents afin de déterminer quelle voie offrait le plus de possibilités de développement. Le modèle A523 fonctionnait dans un cadre trop limité. Avec la nouvelle voiture, nous voulions qu'elle offre une fenêtre d'utilisation plus large".

"C'est pour cette raison que la voiture est nouvelle de bout en bout, je pense que la seule pièce que nous avons reprise est le volant. Nous avons construit un nouveau châssis avec une philosophie différente pour le design du nez de la voiture. Nous avons optimisé la suspension avant et les freins. Il ne s'agissait pas seulement de ralentir efficacement la voiture, mais aussi d'obtenir de bons résultats sur le plan aérodynamique et thermique. Beaucoup de travail a été effectué dans ce domaine".

"La part du lion de l'appui sur une voiture à ailes moderne est générée par le soubassement, c'est là que nous voulions être plus agressifs. Le nouvel aileron avant et le début du sol modifient le flux d'air, là aussi il s'agit d'obtenir plus de marge aérodynamique".



"Le flux d'air au-dessus de la voiture et le long du sol sont une chose, la gestion interne de l'air en est une autre. Nous voulions une voiture plus compacte avec des ouvertures de refroidissement plus petites, mais sans devoir faire de compromis sur le refroidissement".



"Nous avons commencé le concept du modèle A524 très tôt, à la fin de la saison 2022 pour être précis. Nous avons ensuite apporté quelques solutions à la voiture au cours de la saison 2023 afin de les tester en vue de la voiture 2024. Très vite, nous avons su où nous voulions aller en termes de dynamique de la voiture et d'aérodynamisme".



La mise en place de la voiture s'est déroulée sans problème, en janvier nous avons eu ce que l'on appelle le "fire-up", lorsque le moteur démarre pour la première fois dans la nouvelle voiture. La préparation dans le simulateur est importante, nous voulons connaître la voiture dès le premier tour lors des essais hivernaux à Bahreïn et ne pas avoir à nous occuper des tests fonctionnels. Nous avons bon espoir pour le championnat du monde 2024".





