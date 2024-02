Alpine A524: tutto nuovo significa tutto migliore?

Il capo della Renault Luca de Meo vuole vedere risultati migliori da Alpine 2024: Il 6° posto al termine del Campionato del Mondo 2023 non è sufficiente per il 56enne milanese. Il messaggio al capo del team Alpine F1 Bruno Famin è chiaro: bisogna fare meglio.

La realizzazione tecnica è affidata all'inglese Matt Harman. La nuova auto da corsa Alpine A524 è la sua creatura. Durante la presentazione del veicolo presso la fabbrica di auto da corsa di Enstone, l'inglese ha dichiarato: "Ci siamo resi conto che il potenziale di sviluppo della A523 era stato esaurito. Per ottenere di più dalla vettura nel contesto dei regolamenti di scuderia, era inevitabile un design completamente nuovo".

"Abbiamo esaminato numerosi concetti aerodinamici diversi per capire quale fosse la strada che offriva il maggior margine di sviluppo. Il modello A523 lavorava in un contesto troppo limitato. Volevamo che la nuova vettura offrisse una finestra di utilizzo più ampia".

"Per questo motivo, la vettura è nuova da davanti a dietro, credo che l'unica parte che abbiamo ripreso sia il volante. Abbiamo costruito un nuovo telaio con una filosofia diversa per il design del muso della vettura. Abbiamo ottimizzato la sospensione anteriore e anche i freni. Non si trattava solo di decelerare la vettura in modo efficiente, ma anche di ottenere molti risultati in termini di aerodinamica ed efficienza termica. Abbiamo lavorato molto in questo settore".

"La maggior parte della deportanza in una moderna vettura ad ala è generata dal sottoscocca, quindi volevamo essere più aggressivi. La nuova ala anteriore e l'inizio del pavimento modificano il flusso d'aria, anche per ottenere un maggiore margine aerodinamico".



"Il flusso d'aria sopra la vettura e lungo il pavimento è una cosa, il flusso d'aria interno è un'altra. Volevamo un'auto più compatta con aperture di raffreddamento più piccole, ma senza dover scendere a compromessi sul raffreddamento".



"Abbiamo iniziato a lavorare sul concetto del modello A524 molto presto, per la precisione alla fine della stagione 2022. Abbiamo poi portato alcune soluzioni sulla vettura durante la stagione 2023 per provarle in vista della vettura 2024. Ben presto è stato chiaro dove volevamo arrivare in termini di dinamica del veicolo e di aerodinamica".



La messa a punto della vettura è andata avanti senza intoppi, a gennaio c'è stato il cosiddetto "fire-up", quando il motore viene acceso per la prima volta sulla nuova vettura. La preparazione al simulatore è ampia, vogliamo conoscere la vettura fin dal primo giro nei test invernali in Bahrain e non dover dedicare tempo alle prove funzionali. Siamo di buon umore per il Campionato del Mondo 2024".





Presentazioni di Formula 1

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint