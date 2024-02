Alpine A524: Será que tudo novo significa tudo melhor?

O patrão da Renault, Luca de Meo, quer ver melhores resultados no Alpine 2024: O sexto lugar no final do Campeonato do Mundo de 2023 não é suficiente para o milanês de 56 anos. A mensagem para o chefe da equipa Alpine F1, Bruno Famin, é clara - tem de ser melhor.

A realização técnica é da responsabilidade do inglês Matt Harman. O novo carro de corrida Alpine A524 é o seu bebé. Durante a apresentação do veículo na fábrica de carros de corrida em Enstone, o inglês disse: "Apercebemo-nos de que o potencial de desenvolvimento do A523 tinha sido esgotado. Para tirar mais partido do carro, tendo como pano de fundo regulamentos estáveis, era inevitável um design completamente novo".

"Analisámos vários conceitos aerodinâmicos diferentes para descobrir qual o caminho que oferecia mais possibilidades de desenvolvimento. O modelo A523 funcionava num quadro demasiado limitado. Queríamos que o novo automóvel oferecesse uma janela de utilização mais ampla."

"Por esta razão, o carro é novo de frente para trás, penso que a única parte que retomámos foi o volante. Construímos um novo chassis com uma filosofia diferente para o design do nariz do carro. Optimizámos a suspensão dianteira e também os travões. Não foi apenas uma questão de desacelerar o carro de forma eficiente, também conseguimos muito em termos de aerodinâmica e eficiência térmica. Houve muito trabalho nesta área".

"A maior parte da força descendente de um carro moderno é gerada pela parte inferior da carroçaria, por isso queríamos ser mais agressivos. A nova asa dianteira e o início do piso alteram o fluxo de ar, o que também tem a ver com a obtenção de uma maior margem de manobra aerodinâmica."



"O fluxo de ar sobre o carro e ao longo do piso é uma coisa, o fluxo de ar interno é outra. Queríamos ter um automóvel mais compacto com aberturas de refrigeração mais pequenas, mas sem ter de comprometer a refrigeração."



"Começámos a trabalhar no conceito do modelo A524 muito cedo, mais precisamente no final da época de 2022. Em seguida, trouxemos algumas soluções para o carro durante a época de 2023 para as experimentar, tendo em vista o carro de 2024. Rapidamente se tornou claro onde queríamos chegar em termos de dinâmica e aerodinâmica do veículo."



"A configuração do carro correu bem, em janeiro tivemos o chamado fire-up, quando o motor é ligado no novo carro pela primeira vez. A preparação no simulador é extensa, queremos conhecer o carro desde a primeira volta no teste de inverno no Bahrain e não ter de gastar tempo em testes funcionais. Estamos bem dispostos para o Campeonato do Mundo de 2024".





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint