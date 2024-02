Mick Schumacher, Alpine: "Tengo ganas de competir"

El tiempo de Mick Schumacher en Haas llegó a su fin a finales de 2022, y el joven alemán no pudo encontrar un piloto titular de Fórmula 1 para 2023. Mercedes le contrató como piloto de pruebas y de reemplazo, y Mick también asumió el mismo papel en McLaren como piloto cedido por Mercedes.

Pero siempre estuvo claro que Mick quería volver a correr. Esto ocurrirá en 2024 en el Campeonato del Mundo de Resistencia, como parte de la escudería francesa Alpine. "Mi decisión se tomó pronto", dice Mick en la presentación del equipo en Enstone. "Estos coches son lo más parecido a la Fórmula 1. Estoy ansioso por volver a correr".

El Campeonato del Mundo de Resistencia 2024 consta de ocho rondas, que arrancan en Qatar, con la apertura de la temporada el 2 de marzo. La joya de la corona del Campeonato del Mundo son, por supuesto, las 24 Horas de Le Mans (15/16 de junio).

Schumacher (24) comparte el Alpine con los dos franceses Nicolas Lapierre (39) y Matthieu Vaxivière (29).

Mick afirma: "Nunca he pilotado en un campo completo con un coche cerrado. Creo que el mayor reto será conducir con tráfico. Pero estoy deseando ampliar mis horizontes, siento una febril expectación".

"Con mis antecedentes en la Fórmula 1, quizá haya adquirido una perspectiva y unos conocimientos a los que el piloto clásico de resistencia no ha podido acceder. Estoy convencido de que puedo aportar algo al equipo".



"Por otro lado, muchos pilotos del Campeonato del Mundo de Resistencia tienen una experiencia que a mí me falta con estos coches. Pero por suerte tengo compañeros de equipo de los que puedo aprender mucho. Todas las conversaciones que mantuvimos durante los test de Alpine fueron muy interesantes."



"Para ser sincero, el habitáculo cerrado me pareció un poco estrecho en las primeras vueltas. Pero me acostumbré rápidamente. Comparado con el monoplaza, el coche parece un poco incómodo, tienes que adaptar tu estilo de conducción. Pero me recordó algunas veces a conducir un Fórmula 2, y estoy seguro de que me divertiré mucho con el Alpine A424, un coche muy chulo".



Para comparar: el Alpine de larga distancia pesa 1.030 kilos, y Mick puede manejar 675 CV. Un Fórmula 1 pesa unos 800 kilos y rinde 1.000 CV.



Schumacher sigue vinculado a la Fórmula 1 como piloto reserva de Mercedes.