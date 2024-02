Mick Schumacher, Alpine : "Je brûle de faire de la course".

Fin 2022, Mick Schumacher a quitté Haas et le jeune Allemand n'a pas trouvé de place de titulaire en Formule 1 pour 2023. Mercedes l'a engagé comme pilote d'essai et de réserve, Mick a occupé la même fonction chez McLaren, en tant que prêt de Mercedes.

Mais il a toujours été clair que Mick voulait à nouveau courir. Cela se fera en 2024 dans le championnat du monde d'endurance, en tant que membre de l'équipe de course française Alpine. "Ma décision a été rapidement prise", explique Mick dans le cadre de la présentation de l'équipe à Enstone. "Ces voitures sont celles qui se rapprochent le plus de la Formule 1. Je brûle d'envie de courir à nouveau".

Le championnat du monde d'endurance 2024 se compose de huit courses, avec un coup d'envoi au Qatar, l'ouverture de la saison ayant lieu le 2 mars. Le joyau de la couronne du championnat du monde est bien entendu la course des 24 heures du Mans (15/16 juin).

Schumacher (24 ans) partagera l'Alpine avec les deux Français Nicolas Lapierre (39 ans) et Matthieu Vaxivière (29 ans).

Mick déclare : "Je n'ai encore jamais roulé dans un peloton complet avec une voiture fermée. Le plus grand défi que je pressens est la conduite dans le trafic. Mais je suis impatient d'élargir mes horizons, je ressens une anticipation fébrile".

"Avec mon passé en Formule 1, j'ai peut-être acquis des connaissances et un savoir qui sont restés inaccessibles au pilote d'endurance classique. Je suis convaincu que je peux ainsi apporter quelque chose à l'équipe".



"D'un autre côté, de nombreux pilotes du championnat du monde d'endurance ont une expérience que je n'ai pas avec ces voitures. Mais heureusement, j'ai des compagnons d'écurie dont je peux apprendre beaucoup. Rien que toutes les discussions dans le cadre des essais Alpine ont été extrêmement intéressantes".



"Très honnêtement, j'ai trouvé le cockpit fermé un peu contraignant lors des premiers tours. Mais je m'y suis vite habitué. Par rapport à une monoplace, la voiture semble un peu lourde, tu dois adapter ton style de conduite. Mais cela m'a rappelé quelques fois la conduite d'une voiture de Formule 2, et je suis sûr que je vais beaucoup m'amuser avec l'Alpine A424 - une voiture très cool".



A titre de comparaison, l'Alpine d'endurance pèse 1030 kilos et Mick maîtrise 675 chevaux. Une Formule 1 pèse environ 800 kilos et développe 1000 chevaux.



Schumacher reste lié à la Formule 1 en tant que réserviste chez Mercedes.