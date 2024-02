Mick Schumacher, Alpine: "Ho voglia di correre".

Il periodo di Mick Schumacher alla Haas si è concluso alla fine del 2022 e il giovane tedesco non è riuscito a trovare un pilota di Formula 1 regolare per il 2023. La Mercedes lo ha assunto come pilota di prova e sostituto e Mick ha assunto lo stesso ruolo alla McLaren come pilota in prestito alla Mercedes.

Ma è sempre stato chiaro che Mick voleva correre di nuovo. Questo avverrà nel 2024 nel Campionato del Mondo Endurance, come membro della scuderia francese Alpine. "La mia decisione è stata presto presa", dice Mick alla presentazione del team a Enstone. "Queste auto sono le più vicine alla Formula 1. Sono ansioso di correre di nuovo".

Il Campionato del Mondo Endurance 2024 si articola in otto prove, che prenderanno il via in Qatar, con l'apertura della stagione il 2 marzo. Il fiore all'occhiello del Campionato del Mondo è, naturalmente, la 24 Ore di Le Mans (15/16 giugno).

Schumacher (24) condivide l'Alpine con i due francesi Nicolas Lapierre (39) e Matthieu Vaxivière (29).

Mick dice: "Non ho mai guidato in un campo completo con una vettura chiusa. Credo che la sfida più grande sarà guidare nel traffico. Ma non vedo l'ora di allargare i miei orizzonti, sono in febbrile attesa".

"Con il mio background in Formula 1, ho forse acquisito intuizioni e conoscenze a cui il classico pilota di endurance non ha potuto accedere. Sono convinto di poter portare qualcosa alla squadra".



"D'altra parte, molti piloti del Campionato Mondiale Endurance hanno un'esperienza che a me manca con queste vetture. Ma per fortuna ho dei compagni di squadra da cui posso imparare molto. Tutte le discussioni durante i test drive Alpine sono state estremamente interessanti".



"Ad essere sincero, nei primi giri ho trovato l'abitacolo chiuso un po' angusto. Ma mi sono abituato rapidamente. Rispetto alla monoposto, l'auto sembra un po' ingombrante, bisogna adattare il proprio stile di guida. Ma alcune volte mi ha ricordato di guidare una Formula 2 e sono sicuro che mi divertirò molto con l'Alpine A424, un'auto davvero fantastica".



Per fare un paragone: la Alpine da lunga percorrenza pesa 1030 chilogrammi e Mick può gestire 675 CV. Una Formula 1 pesa circa 800 chilogrammi e produce 1000 CV.



Schumacher rimane legato alla Formula 1 come pilota di riserva della Mercedes.