Mick Schumacher, Alpine: "Estou ansioso por ir para as corridas"

O tempo de Mick Schumacher na Haas chegou ao fim no final de 2022, e o jovem alemão não conseguiu encontrar um piloto regular de Fórmula 1 para 2023. A Mercedes contratou-o como piloto de testes e de substituição, e Mick também assumiu o mesmo papel na McLaren como piloto emprestado da Mercedes.

Mas sempre foi claro que Mick queria voltar a correr. Isso acontecerá em 2024 no Campeonato do Mundo de Resistência, como parte da equipa de corridas francesa Alpine. "A minha decisão foi tomada rapidamente", diz Mick na apresentação da equipa em Enstone. "Estes carros são os que mais se aproximam da Fórmula 1. Estou ansioso por voltar a correr".

O Campeonato do Mundo de Resistência de 2024 é composto por oito rondas, que começam no Qatar, com a abertura da época a 2 de março. A joia da coroa do Campeonato do Mundo é, naturalmente, as 24 Horas de Le Mans (15/16 de junho).

Schumacher (24 anos) partilha o Alpine com os dois franceses Nicolas Lapierre (39 anos) e Matthieu Vaxivière (29 anos).

Mick afirma: "Nunca conduzi numa pista completa com um carro fechado. Penso que o maior desafio será a condução no trânsito. Mas estou ansioso por alargar os meus horizontes, estou a sentir uma antecipação febril."

"Com a minha experiência na Fórmula 1, talvez tenha adquirido conhecimentos que o piloto clássico de endurance não tem acesso. Estou convencido de que posso trazer algo para a equipa."



"Por outro lado, muitos pilotos do Campeonato do Mundo de Resistência têm uma experiência que me falta com estes carros. Mas, felizmente, tenho companheiros de equipa com quem posso aprender muito. Todas as discussões durante os test drives da Alpine foram extremamente interessantes."



"Para ser honesto, achei o cockpit fechado um pouco apertado nas primeiras voltas. Mas habituei-me rapidamente. Em comparação com o monolugar, o carro parece um pouco pesado, é preciso adaptar o estilo de condução. Mas lembrei-me algumas vezes de conduzir um carro de Fórmula 2 e tenho a certeza que me vou divertir muito com o Alpine A424 - um carro muito fixe."



Para comparação: o Alpine de longa distância pesa 1030 quilogramas e o Mick tem uma potência de 675 cv. Um carro de corrida de Fórmula 1 pesa cerca de 800 quilos e produz 1000 cv.



Schumacher continua ligado à Fórmula 1 como piloto de reserva da Mercedes.