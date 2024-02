Mercedes: ¿se acabó la confianza de Wolff en Hamilton?

A falta de un año, ya es seguro: Lewis Hamilton será piloto de Ferrari en 2025. Numerosos aficionados a la Fórmula 1 han acudido a las redes sociales para comentar la noticia: Sin duda, esto debe tener un impacto en la cooperación entre Hamilton y su escudería de toda la vida. Algunos aficionados incluso han sugerido que la decisión de Hamilton debe significar que la confianza de Mercedes en él ha desaparecido.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, habló muy abiertamente sobre la separación de Hamilton en un encuentro online. El austriaco de 52 años también habló sobre las consecuencias del contrato de Hamilton con Ferrari para su trabajo en Mercedes.

El vienés afirma: "Como director del equipo, siempre quiero trabajar de forma justa y transparente, y esta actitud básica no cambiará. Debemos a nuestros valores mantener esto".

Sin embargo, está en la naturaleza de las cosas que el piloto más laureado de la Fórmula 1 se involucre menos en el trabajo con el paso del tiempo, especialmente de cara a 2025.

Toto Wolff explica: "Nos tomaremos nuestro tiempo para ver exactamente cómo funcionará. El reglamento permanecerá estable de 2024 a 2025, así que evaluaremos cómo tratamos la información técnica con el tiempo. Pero no es algo que me dé quebraderos de cabeza".



"La situación no es nueva para nosotros. También ha habido técnicos que nos han dejado con un retraso de seis meses o más. No dudo de la integridad de Lewis. Queremos tener un año exitoso juntos".





