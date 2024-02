Mercedes : la confiance de Wolff en Hamilton a disparu ?

Lewis Hamilton quittera Mercedes-Benz fin 2024 pour rejoindre Ferrari. De nombreux fans de Formule 1 se demandent quel sera l'impact de cette décision sur la collaboration entre Mercedes et Hamilton la saison prochaine.

Avec un an d'avance, on sait que Lewis Hamilton sera un pilote de Ferrari en 2025. De nombreux adeptes de la Formule 1 l'ont thématisé sur les réseaux sociaux : Cela doit avoir des répercussions sur la coopération entre Hamilton et son écurie de longue date. Certains fans font même remarquer qu'avec la décision de Hamilton, la confiance de Mercedes doit être perdue.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a parlé très ouvertement de la séparation d'Hamilton lors d'une réunion en ligne. A cette occasion, l'Autrichien de 52 ans s'est également exprimé sur les conséquences du contrat Ferrari de Hamilton pour le travail chez Mercedes.

Le Viennois déclare : "En tant que chef d'équipe, je veux toujours travailler de manière juste et transparente, et rien ne change à cette attitude fondamentale. Nous devons à nos valeurs de conserver cela".

Mais il est dans la nature des choses que le pilote de Formule 1 le plus titré soit moins impliqué dans le travail au fil du temps, surtout en vue de 2025.

Toto Wolff approfondit : "Nous allons regarder tranquillement comment cela va se passer exactement. Le règlement reste stable de 2024 à 2025, nous allons donc évaluer comment nous allons gérer les informations techniques au fil du temps. Mais ce n'est pas quelque chose qui me donne mal à la tête".



"Après tout, la situation n'est pas nouvelle pour nous. Il y a aussi eu des techniciens qui nous ont quittés, avec un préavis de six mois ou plus. Je n'ai aucun doute sur l'intégrité de Lewis. Nous voulons passer une année fructueuse ensemble".





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint