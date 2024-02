Mercedes: la fiducia di Wolff in Hamilton è venuta meno?

Lewis Hamilton lascerà la Mercedes-Benz alla fine del 2024 per passare alla Ferrari. Molti fan della Formula 1 si chiedono: come influirà questo fatto sulla collaborazione tra Mercedes e Hamilton nella prossima stagione?

A un anno dalla fine, è certo: Lewis Hamilton sarà un pilota della Ferrari nel 2025. Numerosi fan della Formula 1 si sono riversati sui social media per discutere della notizia: Sicuramente questo avrà un impatto sulla collaborazione tra Hamilton e la sua storica scuderia. Alcuni fan hanno addirittura suggerito che la decisione di Hamilton significa che la fiducia della Mercedes nei suoi confronti è venuta meno.

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha parlato apertamente della separazione da Hamilton in un incontro online. Il 52enne austriaco ha anche parlato delle conseguenze del contratto Ferrari di Hamilton sul suo lavoro alla Mercedes.

Il viennese ha dichiarato: "Come team principal, voglio sempre lavorare in modo equo e trasparente, e questo atteggiamento di base non cambierà. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento per i nostri valori".

Tuttavia, è nella natura delle cose che il pilota di Formula 1 di maggior successo sarà meno coinvolto nel lavoro nel corso del tempo, soprattutto in vista del 2025.

Toto Wolff spiega: "Ci prenderemo il tempo necessario per valutare esattamente come funzionerà. I regolamenti rimarranno stabili dal 2024 al 2025, quindi valuteremo come gestire le informazioni tecniche nel tempo. Ma non è una cosa che mi fa venire il mal di testa".



"La situazione non è nuova per noi. Ci sono stati anche tecnici che ci hanno lasciato con un anticipo di sei mesi o più. Non ho dubbi sull'integrità di Lewis. Vogliamo fare un anno di successo insieme".





