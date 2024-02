Mercedes: A confiança de Wolff em Hamilton desapareceu?

A um ano do fim do ano, é certo: Lewis Hamilton será piloto da Ferrari em 2025. Muitos fãs da Fórmula 1 foram às redes sociais para discutir a notícia: Certamente que isto deve ter um impacto na cooperação entre Hamilton e a sua equipa de corridas de longa data. Alguns fãs sugeriram mesmo que a decisão de Hamilton deve significar que a confiança da Mercedes nele desapareceu.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, falou abertamente sobre a separação de Hamilton numa reunião online. O austríaco de 52 anos também falou sobre as consequências do contrato de Hamilton com a Ferrari para o seu trabalho na Mercedes.

O vienense diz: "Como chefe de equipa, quero sempre trabalhar de forma justa e transparente, e esta atitude básica não vai mudar. Devemos aos nossos valores manter isto".

No entanto, é da natureza das coisas que o piloto mais bem-sucedido da Fórmula 1 estará menos envolvido no trabalho ao longo do tempo, especialmente com vista a 2025.

Toto Wolff explica: "Vamos levar o nosso tempo para ver exatamente como isto vai funcionar. Os regulamentos vão manter-se estáveis de 2024 a 2025, por isso vamos avaliar a forma como lidamos com a informação técnica ao longo do tempo. Mas não é algo que me dê dores de cabeça".



"A situação não é nova para nós. Também já houve técnicos que nos deixaram com um prazo de entrega de seis meses ou mais. Não tenho dúvidas quanto à integridade do Lewis. Queremos ter um ano de sucesso juntos".





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint