Mick Schumacher: "La Fórmula 1 sigue siendo mi sueño"

¡Por fin vuelve a correr! Mick Schumacher rebosa energía en la presentación de Alpine en Enstone (Inglaterra). La empresa francesa presentó dos nuevos coches de carreras, el Fórmula 1 de Pierre Gasly y Esteban Ocon, el A524, y el A424 de resistencia que Mick Schumacher pilotará en el Campeonato del Mundo de Resistencia de 2024 junto a los dos franceses Nicolas Lapierre (39) y Matthieu Vaxivière (29).

Durante la presentación del vehículo en la fábrica de coches de carreras de F1 de Alpine, Mick declaró a mi colega Felix Görner de RTL: "El hipercoche de Alpine no era del todo nuevo para mí, pues ya tuve la oportunidad de conducir el coche en Barcelona. Pero es algo especial ver el coche aquí en el escenario junto con el bólido de GP, y tengo muchas ganas de ponerme por fin en marcha pronto."

Alpine pasó tres días de pruebas en Cataluña, con los pilotos de fábrica recorriendo 14.000 kilómetros. "Las mayores diferencias son el peso, la potencia y la carga aerodinámica", dice Schumacher sobre la comparación entre el coche de GP y el de resistencia. "Todo eso cambia la experiencia de conducción. El desafío es diferente. La Fórmula 1 es un sprint, aquí se trata de llevar el coche a la meta con tus compañeros de equipo durante 24 horas, por ejemplo en Le Mans. Compartir un coche de carreras es un enfoque completamente diferente para mí".

Mick admite: "Al principio me costó acostumbrarme a conducir con techo. Pero al poco tiempo me olvidé de ello. El año pasado fue muy difícil para mí no poder correr, así que ahora tengo aún más ganas de nuevas batallas rueda a rueda y de todo el trabajo de un fin de semana de carreras."



¿Qué preferiría Mick: la victoria en Le Mans o un puesto en la Fórmula 1? Schumacher inmediatamente: "La Fórmula 1 sigue siendo mi gran amor y mi sueño. Por supuesto, también he visto muy de cerca el GP aquí en Alpine, así que inevitablemente te haces a la idea de que preferirías sentarte en este coche. Y, por supuesto, hay conversaciones en segundo plano para volver a la parrilla de Fórmula 1 en 2025".



El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari a principios de 2025 ha puesto en marcha el carrusel de traspasos, ya que numerosos contratos de pilotos expiran a finales de 2024. Mick admite: "No creía que Lewis se fuera a Ferrari, pero en última instancia tiene que hacer lo que crea correcto. En cualquier caso, cambiará mucho en la categoría reina".



"En lo que a mí respecta, sólo tengo que ser rápido en el hipercoche y demostrar mi valía de esa manera". Este será el primer año de Alpine con un hypercar, así que tenemos que centrarnos primero en nosotros mismos para rendir lo mejor posible e idealmente luchar por las victorias. Quiero hacerlo lo mejor posible".



Con la mano en el corazón: ¿Qué posibilidades hay de que los aficionados vuelvan a ver a Mick Schumacher en la Fórmula 1 en 2025? Mick: "La posibilidad está ahí, lo grande que sea está por ver. Dependerá mucho de mi rendimiento. Pero quiero aprovechar todas las oportunidades".





