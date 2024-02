Mick Schumacher : "La Formule 1 reste mon rêve".

Chez Mercedes, Mick Schumacher est réserviste en Formule 1, avec Alpine, il est à nouveau pilote de course : le jeune homme de 24 ans participe au championnat du monde d'endurance. "La Formule 1 reste mon amour et mon rêve".

Enfin, reprendre la course ! Mick Schumacher déborde d'énergie lors de la présentation d'Alpine à Enstone (Angleterre). Les Français ont présenté deux nouvelles voitures de course, la voiture de Formule 1 de Pierre Gasly et Esteban Ocon, l'A524, ainsi que la voiture d'endurance de type A424 que Mick Schumacher pilotera dans le championnat du monde d'endurance 2024, aux côtés des deux Français Nicolas Lapierre (39 ans) et Matthieu Vaxivière (29 ans).

Dans le cadre de la présentation du véhicule à l'usine de voitures de course F1 d'Alpine, Mick a déclaré à mon collègue Felix Görner de RTL : "Pour moi, l'hypercar d'Alpine n'était pas tout à fait nouvelle, j'avais déjà eu l'occasion de la conduire à Barcelone. Mais c'est quelque chose de spécial de voir la voiture sur scène ici avec la voiture de course GP, et je suis très heureux que les choses commencent enfin bientôt".

Alpine a effectué trois jours d'essais en Catalogne, les pilotes d'usine ont parcouru 14.000 kilomètres. "Les plus grandes différences sont le poids, la puissance et l'appui", explique Schumacher à propos de la comparaison entre une voiture de GP et une voiture d'endurance. "Tout cela change les sensations de conduite. Le défi est différent. La Formule 1 est un sprint, ici il s'agit, par exemple au Mans, de mener la voiture à l'arrivée avec tes compagnons d'écurie pendant 24 heures. Partager une voiture de course, c'est une approche très différente pour moi".

Mick l'admet : "Au début, la conduite avec le toit demandait un certain temps d'adaptation. Mais après peu de temps, c'est oublié. L'année dernière, c'était très difficile pour moi de ne pas pouvoir faire de course, alors je me réjouis d'autant plus des nouveaux combats roue contre roue et de tout le travail d'un week-end de course".



Que préférerait Mick : une victoire au Mans ou un cockpit en Formule 1 ? Schumacher tout de suite : "La Formule 1 reste mon grand amour et mon rêve. Bien sûr, j'ai aussi regardé de très près la voiture de course GP ici chez Alpine, et il te vient inévitablement à l'esprit que tu préférerais être dans cette voiture. Et bien sûr, des discussions sont en cours en arrière-plan pour, si tout va bien, être à nouveau au départ de la Formule 1 en 2025".



Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari au début de l'année 2025 a donné un coup de fouet au carrousel des transferts, de nombreux contrats de pilotes expirant fin 2024. Mick admet : "Je ne pensais pas que Lewis irait chez Ferrari, mais en fin de compte, il doit faire ce qu'il pense être le mieux. Quoi qu'il en soit, cela va faire bouger beaucoup de choses dans la catégorie reine".



"En ce qui me concerne, je dois simplement être rapide en hypercar et me recommander de cette manière. Pour Alpine, ce sera la première année avec une hypercar, nous devons donc d'abord nous concentrer sur nous-mêmes afin de réaliser la meilleure performance possible et, idéalement, nous battre pour des victoires. Je veux donner le meilleur de moi-même".



La main sur le cœur : quelle est la chance pour les fans de revoir Mick Schumacher en Formule 1 en 2025 ? Mick : "La chance est là, à quel point elle est grande, cela reste à voir. Cela dépendra beaucoup de mes performances. Mais je veux saisir toutes les chances".





