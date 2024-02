Mick Schumacher: "La Formula 1 resta il mio sogno".

Finalmente di nuovo in gara! Mick Schumacher è pieno di energia alla presentazione Alpine di Enstone (Inghilterra). L'azienda francese ha presentato due nuove auto da corsa, la A524, l'auto di Formula 1 di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, e la A424, l'auto da corsa di durata che Mick Schumacher guiderà nel Campionato del Mondo Endurance 2024 insieme ai due francesi Nicolas Lapierre (39) e Matthieu Vaxivière (29).

Durante la presentazione del veicolo presso la fabbrica di auto da corsa Alpine F1, Mick ha dichiarato al collega Felix Görner di RTL: "L'hypercar Alpine non era del tutto nuova per me, in quanto avevo già avuto l'opportunità di guidarla a Barcellona. Ma è qualcosa di speciale vedere l'auto qui sul palco insieme all'auto da corsa GP, e non vedo l'ora di iniziare finalmente a lavorare".

Alpine ha trascorso tre giorni di test in Catalogna, con i piloti ufficiali che hanno percorso 14.000 chilometri. "Le differenze maggiori sono il peso, la potenza e la deportanza", dice Schumacher a proposito del confronto tra la vettura da GP e quella da endurance. "Tutto questo cambia l'esperienza di guida. La sfida è diversa. La Formula 1 è uno sprint, qui si tratta di portare la macchina al traguardo con i compagni di squadra per 24 ore, ad esempio a Le Mans. Condividere un'auto da corsa è un approccio completamente diverso per me".

Mick ammette: "All'inizio, guidare con il tetto ha richiesto un po' di tempo per abituarsi. Ma dopo poco tempo me ne sono dimenticato. L'anno scorso è stato molto difficile per me non poter correre, quindi ora non vedo l'ora di affrontare nuove battaglie ruota a ruota e tutto il lavoro di un weekend di gara".



Cosa preferirebbe Mick: la vittoria a Le Mans o un posto in Formula 1? Subito Schumacher: "La Formula 1 rimane il mio grande amore e il mio sogno. Naturalmente, ho anche visto da vicino la monoposto da GP qui all'Alpine, quindi è inevitabile pensare che preferiresti sederti su questa macchina. E naturalmente ci sono trattative in corso sullo sfondo per sperare di tornare sulla griglia di partenza della Formula 1 nel 2025".



Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari all'inizio del 2025 ha messo in moto la giostra dei trasferimenti, con numerosi contratti di piloti in scadenza alla fine del 2024. Mick ammette: "Non pensavo che Lewis sarebbe passato alla Ferrari, ma alla fine deve fare ciò che ritiene giusto. In ogni caso, cambierà molto nella classe regina".



"Per quanto mi riguarda, devo solo essere veloce con la hypercar e dimostrare il mio valore in questo modo. Questo sarà il primo anno di Alpine con una hypercar, quindi dobbiamo concentrarci prima di tutto su noi stessi per ottenere le migliori prestazioni possibili e, idealmente, lottare per le vittorie. Voglio fare del mio meglio".



Mano sul cuore: Quanto è grande la possibilità che i fan vedano Mick Schumacher di nuovo in Formula 1 nel 2025? Mick: "La possibilità c'è, quanto sia grande resta da vedere. Molto dipenderà dalle mie prestazioni. Ma voglio cogliere ogni opportunità".





Presentazioni di Formula 1

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint