Mick Schumacher: "A Fórmula 1 continua a ser o meu sonho

Finalmente, a corrida de novo! Mick Schumacher está a transbordar de energia na apresentação da Alpine em Enstone (Inglaterra). A empresa francesa apresentou dois novos carros de competição, o carro de Fórmula 1 de Pierre Gasly e Esteban Ocon, o A524, e o A424 de endurance que Mick Schumacher irá conduzir no Campeonato do Mundo de Endurance de 2024 ao lado dos dois franceses Nicolas Lapierre (39) e Matthieu Vaxivière (29).

Durante a apresentação do veículo na fábrica de carros de corrida de F1 da Alpine, Mick disse ao meu colega Felix Görner da RTL: "O hipercarro da Alpine não era totalmente novo para mim, pois já tive a oportunidade de conduzir o carro em Barcelona. Mas é algo especial ver o carro aqui no palco, juntamente com o carro de corrida GP, e estou realmente ansioso por começar em breve".

A Alpine passou três dias a testar na Catalunha, com os pilotos de fábrica a percorrerem 14.000 quilómetros. "As maiores diferenças são o peso, a potência e a força descendente", diz Schumacher sobre a comparação entre o carro de GP e o carro de resistência. "Tudo isso muda a experiência de condução. O desafio é diferente. A Fórmula 1 é um sprint, aqui trata-se de levar o carro até à meta com os companheiros de equipa durante 24 horas, por exemplo em Le Mans. Partilhar um carro de corrida é uma abordagem completamente diferente para mim".

Mick admite: "No início, foi preciso habituar-me a conduzir com um tejadilho. Mas passado pouco tempo, esqueci-me disso. No ano passado, foi muito difícil para mim não poder correr, por isso agora estou ainda mais ansioso por novas batalhas roda a roda e por todo o trabalho de um fim de semana de corrida."



O que é que Mick prefere: a vitória em Le Mans ou um cockpit na Fórmula 1? Schumacher imediatamente: "A Fórmula 1 continua a ser o meu grande amor e o meu sonho. É claro que também vi de perto o piloto de GP aqui na Alpine, por isso é inevitável ficar com a ideia de que preferia sentar-me nesse carro. E, claro, há conversações em curso para voltar à grelha de partida da Fórmula 1 em 2025".



A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari no início de 2025 pôs em movimento o carrossel de transferências, com vários contratos de pilotos a expirarem no final de 2024. Mick admite: "Não pensei que o Lewis fosse para a Ferrari, mas, em última análise, ele tem de fazer o que acha correto. Em todo o caso, vai mudar muita coisa na categoria rainha".



"No que me diz respeito, só tenho de ser rápido no hipercarro e provar o meu valor dessa forma. Este será o primeiro ano da Alpine com um hipercarro, por isso temos de nos concentrar primeiro em nós próprios para termos o melhor desempenho possível e, idealmente, lutar pelas vitórias. Quero dar o meu melhor".



Mão no coração: Qual é a probabilidade de os fãs voltarem a ver Mick Schumacher na Fórmula 1 em 2025? Mick: "A hipótese existe, mas a sua dimensão é que ainda não se sabe. Muito dependerá do meu desempenho. Mas quero aproveitar todas as oportunidades".





