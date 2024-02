Esteban Ocon pour Hamilton ? "Je suis un pilote Mercedes"

C'est l'une des questions les plus passionnantes de la Formule 1 : qui le chef de l'équipe Mercedes Toto Wolff engagera-t-il pour succéder à Hamilton si le Britannique devient pilote Ferrari en 2025 ?

Que n'avons-nous entendu ces derniers jours ! Le vainqueur du GP Felipe Massa a spéculé que Mercedes pourrait faire venir Fernando Alonso ou le très prometteur Kimi Antonelli dans la catégorie reine (l'Italien s'apprête à disputer sa première saison de Formule 2 en 2024). Alex Albon est considéré comme ayant de bonnes chances, mais le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, a été clair : "Alex est sous contrat avec nous jusqu'à fin 2025".

Il existe une toute autre possibilité, car dans le cadre de la présentation d'Alpine, le Français Esteban Ocon souligne : "Je suis toujours un pilote Mercedes et je suis géré par eux, à la manière d'un jeune pilote, même si je ne suis évidemment plus un junior depuis longtemps".

Ocon, 27 ans, huitième du championnat du monde en 2017 et 2022, déclare à propos du transfert sensationnel d'Hamilton : "Je savais que ce serait une année folle en termes de changement de pilote, mais cela a commencé un peu plus tôt que prévu. Et cela devrait probablement continuer ainsi toute l'année".



Ocon, vainqueur du GP de Hongrie 2021, s'est fixé un objectif : "Ma concentration se porte sur le travail avec Alpine. Si je fais du bon travail sur la piste, d'autres choses se produiront automatiquement".



Le contrat des deux pilotes Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly, expire fin 2024.





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint