Esteban Ocon per Hamilton? "Sono un pilota Mercedes"

È una delle domande più appassionanti della Formula 1: chi nominerà il boss della Mercedes Toto Wolff come successore di Hamilton quando il britannico diventerà pilota Ferrari nel 2025?

Cosa abbiamo sentito negli ultimi giorni? Il vincitore del GP Felipe Massa ha ipotizzato che la Mercedes potrebbe portare Fernando Alonso o il promettente Kimi Antonelli nella classe regina (l'italiano è pronto per la sua prima stagione in Formula 2 nel 2024). Ad Alex Albon è stata data una buona possibilità, ma il boss della Williams James Vowles ha chiarito: "Alex è sotto contratto con noi fino alla fine del 2025".

C'è un'altra possibilità, come ha sottolineato il francese Esteban Ocon alla presentazione alpina: "Sono ancora un pilota Mercedes e sono gestito da loro, come un pilota junior, anche se non lo sono più".

Il 27enne Ocon, ottavo nei Mondiali 2017 e 2022, commenta così il clamoroso passaggio di consegne da Hamilton: "Avevo capito che questo sarebbe stato un anno pazzesco in termini di cambi di pilota, ma è iniziato un po' prima del previsto. Ed è probabile che continui così per tutto l'anno".



Ocon, vincitore del GP d'Ungheria 2021, si è posto il seguente obiettivo: "Il mio obiettivo è lavorare con Alpine. Se faccio un buon lavoro in pista, le altre cose seguiranno automaticamente".



Il contratto di entrambi i piloti Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly, scade alla fine del 2024.





Presentazioni di Formula 1

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP della Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint