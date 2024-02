Esteban Ocon por Hamilton? "Eu sou um piloto da Mercedes"

É uma das questões mais excitantes da Fórmula 1: quem irá o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, nomear como sucessor de Hamilton quando o britânico se tornar piloto da Ferrari em 2025?

O que é que ouvimos nos últimos dias? Felipe Massa, vencedor de um Grande Prémio, especulou que a Mercedes poderia trazer Fernando Alonso ou o promissor Kimi Antonelli para a categoria rainha (o italiano vai disputar a sua primeira época de Fórmula 2 em 2024). Alex Albon tem tido uma boa oportunidade, mas o chefe de equipa da Williams, James Vowles, deixou claro: "Alex tem contrato connosco até ao final de 2025".

Há outra possibilidade, como sublinhou o francês Esteban Ocon na apresentação da Alpine: "Continuo a ser um piloto da Mercedes e sou gerido por eles, à maneira de um piloto júnior, apesar de já não ser júnior".

Ocon, de 27 anos, oitavo nos Campeonatos do Mundo de 2017 e 2022, diz sobre a sensacional transferência de Hamilton: "Percebi que este ia ser um ano louco em termos de mudanças de pilotos, mas começou um pouco mais cedo do que o esperado. E é provável que continue assim ao longo do ano".



Ocon, vencedor do GP da Hungria de 2021, estabeleceu o seguinte objetivo: "O meu foco é trabalhar com a Alpine. Se eu fizer um bom trabalho na pista de corrida, então outras coisas virão automaticamente".



O contrato de ambos os pilotos da Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly, expira no final de 2024.





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint