Nico Hülkenberg 2024 : premier test le 11 février

Nico Hülkenberg n'a pu marquer qu'une seule fois des points en 22 manches du championnat du monde 2023, à la septième place en Australie.

Le vainqueur du Mans 2015 est parti dix fois dans le top 10, mais sa voiture de course était une vraie dévoreuse de pneus et, d'un Grand Prix à l'autre, le triste tableau s'est répété - alors qu'ils étaient bien partis, Nico et son coéquipier de l'écurie Haas Kevin Magnussen ont reculé en course et n'ont généralement pas marqué de points.

Nico Hülkenberg (36 ans) s'est classé 16e au championnat du monde, le Danois Kevin Magnussen (31 ans) n'a même terminé qu'à la 19e place. Haas a terminé dernier du championnat du monde parce que ses adversaires ont été plus efficaces.

Le propriétaire de l'équipe Gene Haas a alors tiré sur la corde et n'a pas prolongé le contrat du chef d'équipe Günther Steiner. Au lieu de cela, l'Américain a promu l'ingénieur en chef Ayao Komatsu au poste de chef d'équipe.

Nico Hülkenberg n'a jamais tourné autour du pot. Au terme d'une saison décevante, le pilote d'Emmerich a déclaré : "Les signes étaient là tôt dans la saison que nous allions être distancés. La deuxième moitié de la saison a été vraiment difficile. Je pense qu'il n'y avait qu'à Singapour que j'avais l'opportunité de marquer un ou deux points, mais nous l'avons manqué à cause d'une erreur stratégique".



"A part cela, nous n'avions tout simplement pas la vitesse nécessaire en course pour entrer dans les points. Même dans les Grands Prix où beaucoup de voitures étaient en panne, nous étions tout simplement trop loin du top 10. Ce n'est évidemment pas génial. Nous devons nous ressaisir et faire un meilleur travail, et tout le monde dans l'équipe va se donner à fond pour cela".



Début février, Haas a montré sous quelles couleurs Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen allaient concourir. Aujourd'hui, les Américains ont également montré à quoi ressemblaient les nouvelles combinaisons de course des deux routiniers des GP.



La nouvelle Haas VF-24 sera testée pour la première fois le 11 février à Silverstone.





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint