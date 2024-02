Nico Hülkenberg 2024: primo test l'11 febbraio

Il ritorno di Nico Hülkenberg come pilota regolare di un GP nel 2024 è stata un'esperienza deprimente: L'esperto tedesco è riuscito a finire nei punti solo una volta con la Haas. Nuovi colori, nuove speranze per il 2024.

Tutta l'esperienza di dodici anni nella classe regina non è servita a nulla: Nico Hülkenberg ha ottenuto punti solo una volta in 22 gare nella stagione 2023, con il settimo posto in Australia.

Il vincitore di Le Mans 2015 si è piazzato nella top ten per dieci volte, ma la sua auto da corsa era una vera e propria divoratrice di pneumatici, e così il triste quadro si è ripetuto da un Gran Premio all'altro: Nico e il suo compagno di squadra alla Haas, Kevin Magnussen, sono arretrati rispetto a una buona posizione di partenza in gara e di solito hanno concluso senza punti.

Nico Hülkenberg (36 anni) si è classificato 16° nel campionato mondiale, mentre il danese Kevin Magnussen (31 anni) ha ottenuto solo il 19° posto. La Haas è arrivata in fondo al campionato perché gli avversari erano più efficienti.

Il proprietario del team Gene Haas ha quindi tirato le cuoia e non ha prolungato il contratto del team principal Günther Steiner. Al contrario, l'americano ha promosso l'ingegnere capo Ayao Komatsu come nuovo team principal.

Nico Hülkenberg non ha mai fatto il passo più lungo della gamba. Al termine della deludente stagione, l'uomo di Emmerich ha dichiarato: "All'inizio della stagione c'erano i segnali che ci avrebbero portato a perdere terreno. La seconda metà della stagione è stata davvero difficile. Credo che a Singapore avessi solo l'opportunità di segnare uno o due punti, ma l'abbiamo persa a causa di un errore strategico".



"A parte questo, in gara non avevamo la velocità necessaria per finire a punti. Anche nei Gran Premi in cui molte vetture si sono ritirate, eravamo semplicemente troppo lontani dalla top ten. Ovviamente non è una bella cosa. Dobbiamo riprenderci e fare un lavoro migliore, e tutti i membri della squadra daranno il massimo".



All'inizio di febbraio, la Haas ha rivelato i colori con cui si schiereranno Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, e ora il team statunitense ha anche mostrato l'aspetto delle nuove tute da corsa dei due veterani dei GP.



La nuova Haas VF-24 sarà sottoposta al primo test funzionale a Silverstone l'11 febbraio.





Presentazioni di Formula 1

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint