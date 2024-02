Nico Hülkenberg 2024: Primeiro teste a 11 de fevereiro

Toda a experiência de doze anos na categoria rainha não serviu de nada: Nico Hülkenberg só marcou pontos uma vez em 22 corridas na temporada de 2023 - em sétimo lugar na Austrália.

O vencedor de Le Mans de 2015 terminou entre os dez primeiros dez vezes, mas o seu carro de corrida era um verdadeiro devorador de pneus, e assim a triste imagem repetiu-se de um Grande Prémio para o outro - Nico e o seu companheiro de equipa da Haas, Kevin Magnussen, caíram de uma boa posição de partida na corrida e geralmente terminaram sem pontos.

Nico Hülkenberg (36) terminou em 16º lugar no campeonato do mundo, enquanto o dinamarquês Kevin Magnussen (31) apenas conseguiu o 19º lugar. A Haas terminou em último lugar no campeonato porque os seus adversários eram mais eficientes.

O proprietário da equipa, Gene Haas, puxou então o cordel e não prolongou o contrato do diretor da equipa, Günther Steiner. Em vez disso, o americano promoveu o engenheiro-chefe Ayao Komatsu a novo chefe de equipa.

Nico Hülkenberg nunca esteve com rodeios. No final da época dececionante, o homem de Emmerich disse: "No início da época, havia sinais de que iríamos ficar para trás. A segunda metade da época foi muito difícil. Penso que só tive oportunidade de marcar um ou dois pontos em Singapura, mas perdemos essa oportunidade devido a um erro de estratégia".



"Para além disso, não tivemos a velocidade na corrida para terminar nos pontos. Mesmo nos Grandes Prémios, onde muitos carros se retiraram, estivemos simplesmente muito longe dos dez primeiros. É óbvio que isso não é ótimo. Temos de nos recompor e fazer um trabalho melhor, e todos na equipa vão dar o seu melhor."



No início de fevereiro, a Haas revelou as cores com que Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen vão alinhar, e agora a equipa americana também mostrou como serão os novos fatos de corrida dos dois veteranos dos GPs.



O novo Haas VF-24 será submetido ao seu primeiro teste funcional em Silverstone, a 11 de fevereiro.





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint