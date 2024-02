Formule 1 à Silverstone : contrat jusqu'en 2034 inclus

Une nouvelle pièce du puzzle pour la Formule 1 du futur est en place : Comme le Daily Mail l'a annoncé en premier, un nouvel accord de dix ans a été signé entre le propriétaire de la piste de Silverstone, le BRDC (British Racing Drivers' Club), et la direction de Formula One. Ainsi, la catégorie reine restera jusqu'en 2034 inclus non seulement le "Home of British Motor Racing", mais aussi le domicile de la course britannique du championnat du monde de Formule 1.

Le Daily Mail spécule que le BRDC devra verser un droit d'entrée de 30 millions de livres (35 millions d'euros) par an. La BRDC ne prend en principe pas position sur de tels chiffres.

Le nouvel accord devrait mettre un terme aux rumeurs concernant un GP urbain à Londres. Cela fait des années que l'on parle de faire courir la Formule 1 au cœur de la capitale britannique, mais ces projets sont objectivement voués à l'échec pour des raisons logistiques.

Chaque année, Silverstone attire les foules. Pour l'édition 2023 du GP traditionnel, on a compté 480.000 visiteurs sur l'ensemble du week-end, plus de 160.000 rien que le dimanche.



Les maîtres d'œuvre du nouveau contrat sont le CEO de la Formule 1 Stefano Domenicali ainsi que Peter Digby en tant que chef du conseil d'administration du BRDC et Stuart Pringle en tant que directeur du circuit de Silverstone.



Voici les échéances des courses de Formule 1 actuelles, l'ordre correspond à l'échéance du championnat du monde 2024.

Bahreïn 2036

Arabie saoudite 2030

Australie 2037

Japon 2024

Chine 2025

États-Unis (Miami) 2031

Italie (Imola) 2026

Monaco 2025

Canada 2031

Espagne 2026

Autriche 2030

Grande-Bretagne 2034

Hongrie 2032

Belgique 2025

Pays-Bas 2025

Italie (Monza) 2025

Azerbaïdjan 2026

Singapour 2028

États-Unis (Austin) 2026

Mexique 2025

Brésil 2030

États-Unis (Las Vegas) 2032

Qatar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid : 2026-2035





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint