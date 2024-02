Formula 1 a Silverstone: contratto fino al 2034 incluso

Un altro pezzo del puzzle per il futuro della Formula Uno è pronto: Come ha riportato per primo il Daily Mail, è stato firmato un nuovo accordo decennale tra il BRDC (British Racing Drivers' Club), proprietario del circuito di Silverstone, e la Formula One Management, in base al quale la classe regina non solo rimarrà la "Casa dell'automobilismo britannico" fino al 2034 compreso, ma sarà anche la sede della tappa britannica del Campionato mondiale di Formula Uno.

Il Daily Mail ipotizza che la BRDC dovrà pagare un canone annuale di 30 milioni di sterline (35 milioni di euro). La BRDC non commenta tali cifre.

Il nuovo accordo dovrebbe mettere fine alle voci di un GP cittadino a Londra. Da anni si parla di gare di Formula 1 nel centro della capitale britannica, ma questi progetti sono destinati a fallire per motivi logistici.

Silverstone attira ogni anno il pubblico. Per l'edizione 2023 del tradizionale GP, si sono contati 480.000 visitatori durante l'intero fine settimana, di cui oltre 160.000 nella sola giornata di domenica.



Gli artefici del nuovo contratto sono l'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali e Peter Digby come amministratore delegato della BRDC e Stuart Pringle come amministratore delegato del circuito di Silverstone.



Ecco gli orari delle attuali gare di Formula 1, l'ordine corrisponde al calendario del Campionato del Mondo 2024.

Bahrain 2036

Arabia Saudita 2030

Australia 2037

Giappone 2024

Cina 2025

USA (Miami) 2031

Italia (Imola) 2026

Monaco 2025

Canada 2031

Spagna 2026

Austria 2030

Gran Bretagna 2034

Ungheria 2032

Belgio 2025

Paesi Bassi 2025

Italia (Monza) 2025

Azerbaigian 2026

Singapore 2028

USA (Austin) 2026

Messico 2025

Brasile 2030

USA (Las Vegas) 2032

Qatar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid: 2026-2035





Presentazioni di Formula 1

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint