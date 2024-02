Fórmula 1 em Silverstone: Contrato até 2034, inclusive

A primeira corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 realizou-se no antigo aeródromo de Silverstone em 1950. A categoria rainha manter-se-á aí durante bastante tempo - novo acordo até 2034, inclusive.

Mais uma peça do puzzle para o futuro da Fórmula 1 está pronta: O Daily Mail foi o primeiro jornal a noticiar que foi assinado um novo acordo de dez anos entre o BRDC (British Racing Drivers' Club), proprietário do circuito de Silverstone, e a Formula One Management, o que significa que a categoria rainha não só continuará a ser a "casa do automobilismo britânico" até 2034, inclusive, mas também a sede da ronda britânica do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

O Daily Mail especula que o BRDC terá de pagar uma taxa de licença anual de 30 milhões de libras (35 milhões de euros). O BRDC não comenta estes valores.

O novo acordo deverá pôr fim aos rumores de um GP citadino em Londres. Há anos que se fala de corridas de Fórmula 1 no centro da capital britânica, mas estes planos estão condenados ao fracasso por razões logísticas.

Silverstone atrai multidões todos os anos. Para a edição de 2023 do tradicional GP, foram contabilizados 480.000 visitantes durante todo o fim de semana, mais de 160.000 só no domingo.



Os arquitectos do novo contrato são o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e Peter Digby como CEO do BRDC e Stuart Pringle como Diretor-Geral do circuito de Silverstone.



Eis os tempos de corrida das actuais corridas de Fórmula 1, a ordem corresponde ao calendário do Campeonato do Mundo de 2024.

Bahrein 2036

Arábia Saudita 2030

Austrália 2037

Japão 2024

China 2025

EUA (Miami) 2031

Itália (Imola) 2026

Mónaco 2025

Canadá 2031

Espanha 2026

Áustria 2030

Grã-Bretanha 2034

Hungria 2032

Bélgica 2025

Países Baixos 2025

Itália (Monza) 2025

Azerbaijão 2026

Singapura 2028

EUA (Austin) 2026

México 2025

Brasil 2030

EUA (Las Vegas) 2032

Qatar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid: 2026-2035





Apresentações da Fórmula 1

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint