Nuevo puzzle Rarezas de carreras: Un humilde comienzo

Cada semana presentamos un pedacito de la historia del automovilismo, normalmente procedente de los archivos de nuestros socios de la agencia fotográfica británica LAT. El procedimiento es muy sencillo: dinos a quién reconoces, dónde y cuándo se tomó la foto (ejemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) y con un poco de suerte podrás ganar un pequeño premio. No olvides tu nombre, dirección, año de nacimiento y número de teléfono. Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com.

La fecha límite para participar es la medianoche del domingo de la semana en curso.

La solución correcta de la última vez: Esta vez sólo buscábamos el nombre del coche de Fórmula 1 que se ve en primer plano en nuestra foto. Se trata de un Connew de 1972, fotografiado aquí en Goodwood.

Connew era un representante clásico de las carreras de GP de principios de los 70, cuando se podía construir un coche de Fórmula 1 con medios modestos: construir un chasis, comprar un motor Cosworth, comprar una caja de cambios Hewland, listo.

El equipo Connew Racing fue fundado en 1971 por Peter Connew, un delineante técnico que había trabajado para el campeón del mundo John Surtees. Pero entonces Connew se peleó con su jefe. Peter pensó: "Un coche de Fórmula 1, yo también puedo hacerlo.

Tenemos que darnos cuenta": Este chasis de Fórmula 1 fue diseñado y fabricado por tres personas: Peter Connew, Roger Doran, un montador de taller cualificado, y el primo de Peter, Barry Boor.



Pero Peter Connew no era un soñador con su coche de carreras PC1: el inglés se centró en un diseño sencillo, con un coche de carreras que debía ser eficiente y sencillo de manejar. Connew incluso visitó varias veces una escuela técnica superior para comprobar la idoneidad de varios diseños en el túnel de viento.



Durante la construcción, los pilotos de carreras Tony Trimmer, Howden Ganley y Gerry Birrell pasaron por el garaje de Chadwell Heath (noreste de Londres), y Trimmer en particular quedó muy impresionado con la comodidad del PC1.



Entonces Connew tuvo mala suerte: tras comprar un viejo motor Cosworth a McLaren, quería competir en Mónaco con el francés François Migault (¡de entre toda la gente!), pero un cambio de última hora en el reglamento le obligó a modificar el chasis.



Entonces se pensó en el GP de Francia como debut, pero el camión proporcionado por Migault se averió y el equipo nunca llegó a la sede de Clermont-Ferrand, en su lugar las pruebas tuvieron lugar en el Circuito Bugatti, cerca de Le Mans.



Connew llegó finalmente a Brands Hatch en 1972, pero fue allí donde el equipo se dio cuenta de que la suspensión trasera no funcionaba. Tras una reparación nocturna, a la mañana siguiente se descubrió una grieta en una horquilla superior y Connew tuvo que hacer las maletas.



Connew y su equipo Mini viajaron a Nürburgring, donde lamentablemente los oficiales alemanes tuvieron que explicar que Connew había omitido la inscripción necesaria. Así que no hubo participación.



Con una suspensión mejorada y un papeleo inmaculado, la siguiente parada fue el Österreichring. Migault se clasificó 26º y último, adelantó a cuatro rivales en la fase inicial y luego se rompió un punto de enganche de la suspensión trasera. Migault tuvo que hacer magia con el volante para detener el coche que derrapaba sin entrar en contacto con las barreras de seguridad. François había firmado por cinco fines de semana de GP y ahora dijo au revoir.



David Purley no pudo tomar la salida en Brands Hatch en 1972 debido a un fallo eléctrico.



El Connew PC1 fue reconstruido posteriormente para su uso en la Fórmula 5000. El suizo Pierre Soukry no pudo tomar la salida una vez en 1973 (fallo en el conducto de aceite en Mallory Park) y otra vez fue demasiado lento (en Brands Hatch). En el final de temporada, Tony Trimmer estrelló el coche contra un guardarraíl.



El coche fue restaurado posteriormente por Connew y Boor y ahora se puede admirar en eventos de coches de carreras históricos.



Ahora, el nuevo enigma. Un pequeño consejo: este fabricante está ahora representado en la Fórmula 1.



¡Participe usted también! Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com. La fecha límite para participar es la medianoche del domingo de la semana en curso.