Nouvelle énigme Racing-Rarity : Modeste début

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : cette fois-ci, nous n'avions cherché que le nom de la voiture de course de Formule 1 que l'on voit au premier plan sur notre photo. Il s'agit d'une Connew de 1972, photographiée ici à Goodwood.

Connew était un représentant classique du sport GP du début des années 1970, lorsqu'il était possible de mettre une voiture de Formule 1 sur les roues avec des moyens modestes - construire un châssis, acheter un moteur Cosworth, acheter une boîte de vitesses Hewland, et voilà.

L'équipe Connew Racing a été fondée en 1971 par Peter Connew, un dessinateur technique qui avait travaillé pour le champion du monde John Surtees. Mais Connew s'est ensuite brouillé avec son employeur. Peter pensait : "Une voiture de Formule 1, je peux le faire aussi.

Il faut se rendre à l'évidence : Ce châssis de Formule 1 a été conçu et fabriqué par trois personnes - Peter Connew, Roger Doran, constructeur de magasins de formation, et le cousin de Peter, Barry Boor.



Mais Peter Connew n'était pas un rêveur avec sa voiture de course de type PC1 : l'Anglais a veillé à un design simple, avec une voiture de course qui devait être efficace et facile à utiliser. Connew s'est même rendu plusieurs fois dans une école d'ingénieurs pour faire tester différents projets en soufflerie.



Pendant la construction, les pilotes de course Tony Trimmer, Howden Ganley et Gerry Birrell ont visité le garage de Chadwell Heath (nord-est de Londres), et Trimmer a été particulièrement impressionné par le confort de la PC1.



Puis Connew a joué de malchance : après avoir acheté un vieux moteur Cosworth chez McLaren, il a voulu courir à Monaco avec le Français François Migault (justement !), mais un changement de dernière minute dans le règlement l'a obligé à modifier le châssis.



Ensuite, le GP de France a été envisagé comme début, mais le camion mis à disposition par Migault est tombé en panne et l'équipe n'a jamais atteint le lieu de la course à Clermont-Ferrand, les essais ayant lieu à la place sur le circuit Bugatti près du Mans.



Connew était enfin sur place en 1972, mais à Brands Hatch, l'équipe a dû se rendre à l'évidence : la suspension arrière ne fonctionnait pas ainsi. Après une réparation pendant la nuit, une fissure dans un bras de suspension supérieur a été constatée le lendemain matin, et Connew a plié bagage.



Connew et sa mini-équipe se sont rendus au Nürburgring, où les officiels allemands ont malheureusement dû déclarer que Connew avait omis de procéder à l'inscription nécessaire. Donc pas de participation.



Avec une suspension améliorée et des papiers impeccables, la prochaine étape s'appelait Österreichring. Migault s'est qualifié en 26e et dernière position, a dépassé quatre adversaires dans la phase initiale, puis un point d'articulation de la suspension arrière a cédé. Migault a dû faire appel à la magie du volant pour arrêter la voiture qui dérapait sans toucher la glissière de sécurité. François avait signé pour cinq week-ends de GP et a dit au revoir.



Lors de la fin de saison à Brands Hatch en 1972, qui ne compte pas pour le championnat du monde, David Purley n'a pas pu prendre le départ en raison d'un problème électrique.



La Connew PC1 a ensuite été modifiée pour être utilisée en Formule 5000. En 1973, le Suisse Pierre Soukry n'a pas pu prendre le départ (conduite d'huile défectueuse à Mallory Park) et a été trop lent une fois (à Brands Hatch). Lors de la finale de la saison, Tony Trimmer a mis la voiture dans une glissière de sécurité.



Plus tard, la voiture a été restaurée par Connew et Boor et on peut aujourd'hui l'admirer lors de manifestations avec des voitures de course historiques.



Voilà pour la nouvelle énigme. Petit indice : ce constructeur est aujourd'hui représenté en Formule 1.



Participez vous aussi ! Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est fixée au dimanche de la semaine en cours, à minuit.