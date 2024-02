Nuovo puzzle Rarità da corsa: Un umile inizio

Ogni settimana presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport, di solito proveniente dagli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT. La procedura è molto semplice: diteci chi riconoscete, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com.

Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.

La soluzione corretta dell'ultima volta: questa volta cercavamo solo il nome dell'auto da corsa di Formula 1 che si vede in primo piano nella nostra foto. Si tratta di una Connew del 1972, fotografata qui a Goodwood.

Connew era un classico rappresentante delle corse GP dei primi anni Settanta, quando si poteva costruire un'auto di Formula 1 con mezzi modesti: costruire un telaio, acquistare un motore Cosworth, comprare un cambio Hewland e via.

Il Connew Racing Team fu fondato nel 1971 da Peter Connew, un disegnatore tecnico che aveva lavorato per il campione del mondo John Surtees. Ma poi Connew si scontrò con il suo datore di lavoro. Peter pensò: "Un'auto di Formula 1, posso farlo anch'io.

Dobbiamo rendercene conto: Questo telaio di Formula 1 è stato progettato e realizzato da tre persone: Peter Connew, Roger Doran, un montatore esperto, e Barry Boor, cugino di Peter.



Ma Peter Connew non era un sognatore con la sua auto da corsa PC1: l'inglese si concentrò su un design semplice, con un'auto da corsa che doveva essere efficiente e facile da gestire. Connew si recò persino più volte in un istituto tecnico per far testare l'idoneità di vari progetti nella galleria del vento.



Durante la costruzione, i piloti Tony Trimmer, Howden Ganley e Gerry Birrell passarono dall'officina di Chadwell Heath (nord-est di Londra) e Trimmer in particolare rimase molto colpito dal comfort della PC1.



Poi Connew ebbe sfortuna: dopo aver acquistato un vecchio motore Cosworth dalla McLaren, voleva gareggiare a Monaco con il francese François Migault (tra tutti!), ma un cambiamento dell'ultimo minuto nel regolamento lo costrinse a modificare il telaio.



Il GP di Francia fu quindi scelto come debutto, ma il camion fornito da Migault si ruppe e la squadra non raggiunse mai la sede di Clermont-Ferrand, mentre i test si svolsero sul Circuit Bugatti vicino a Le Mans.



Connew arrivò finalmente a Brands Hatch nel 1972, ma fu proprio a Brands Hatch che la squadra si rese conto che la sospensione posteriore non avrebbe funzionato. Dopo una riparazione notturna, il mattino seguente fu scoperta una crepa in un braccio oscillante superiore e Connew fece le valigie.



Connew e il suo team Mini si recarono al Nürburgring, dove i funzionari tedeschi dovettero purtroppo spiegare che Connew non aveva effettuato la registrazione necessaria. Quindi niente partecipazione.



Con sospensioni migliorate e documenti immacolati, la tappa successiva fu l'Österreichring. Migault si è qualificato 26° e ultimo, ha superato quattro avversari nella fase iniziale, poi un punto di collegamento della sospensione posteriore si è rotto. Migault ha dovuto fare le sue magie sul volante per arrestare l'auto che sbandava senza entrare in contatto con le barriere d'urto. François aveva firmato per cinque weekend di GP e ora ha detto au revoir.



David Purley non poté prendere il via nel finale di stagione a Brands Hatch nel 1972 a causa di un guasto elettrico.



Il Connew PC1 fu successivamente ricostruito per essere utilizzato in Formula 5000. Lo svizzero Pierre Soukry non riuscì a partire una volta nel 1973 (guasto al tubo dell'olio a Mallory Park) e una volta era troppo lento (a Brands Hatch). Nel finale di stagione, Tony Trimmer mise la macchina contro un guard rail.



L'auto è stata successivamente restaurata da Connew e Boor e oggi può essere ammirata in occasione di eventi di auto da corsa storiche.



Ora il nuovo indovinello. Un piccolo suggerimento: questo costruttore è ora presente in Formula 1. Partecipa anche tu!



Partecipa anche tu! Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.