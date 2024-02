Novo puzzle Corrida de raridades: Um começo humilde

Todas as semanas apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A solução correcta da última vez: Desta vez, procurávamos apenas o nome do carro de corrida de Fórmula 1 que pode ser visto em primeiro plano na nossa imagem. Trata-se de um Connew de 1972, fotografado aqui em Goodwood.

O Connew era um representante clássico das corridas de GP do início dos anos 70, quando um carro de Fórmula 1 podia ser construído com meios modestos - construir um chassis, comprar um motor Cosworth, comprar uma caixa de velocidades Hewland, pronto.

A Connew Racing Team foi fundada em 1971 por Peter Connew, um desenhador técnico que tinha trabalhado para o campeão mundial John Surtees. Mas depois Connew desentendeu-se com o seu patrão. Peter pensou: "Um carro de Fórmula 1, eu também posso fazer isso.

Temos de perceber isso: Este chassis de Fórmula 1 foi concebido e fabricado por três pessoas - Peter Connew, Roger Doran, um montador com formação em oficina, e o primo de Peter, Barry Boor.



Mas Peter Connew não era um sonhador com o seu carro de corrida PC1: o inglês concentrou-se num design simples, com um carro de corrida que deveria ser eficiente e simples de manusear. Connew chegou mesmo a visitar várias vezes uma escola técnica para testar a adequação de vários projectos no túnel de vento.



Durante a construção, os pilotos de competição Tony Trimmer, Howden Ganley e Gerry Birrell passaram pela garagem em Chadwell Heath (Nordeste de Londres) e Trimmer, em particular, ficou muito impressionado com o conforto do PC1.



Depois, Connew teve azar: após ter comprado um velho motor Cosworth à McLaren, quis competir no Mónaco com o francês François Migault (entre todos!), mas uma alteração de última hora nos regulamentos obrigou-o a modificar o chassis.



O GP de França foi então escolhido como estreia, mas o camião fornecido por Migault avariou e a equipa nunca chegou ao local de Clermont-Ferrand, tendo os testes sido realizados no Circuito Bugatti, perto de Le Mans.



O Connew chegou finalmente a Brands Hatch em 1972, mas foi em Brands Hatch que a equipa se apercebeu que a suspensão traseira não funcionava. Após uma reparação durante a noite, foi descoberta uma fissura num braço superior na manhã seguinte e Connew fez as malas.



Connew e a sua equipa Mini viajaram para Nürburgring, onde os oficiais alemães tiveram infelizmente de explicar que Connew não tinha feito o registo necessário. Por isso, não participou.



Com uma suspensão melhorada e uma documentação impecável, a paragem seguinte foi em Österreichring. Migault classificou-se em 26º e último lugar, ultrapassou quatro adversários na fase inicial, mas depois um ponto de ligação da suspensão traseira partiu-se. Migault teve de fazer a sua magia no volante para parar o carro que derrapava sem entrar em contacto com as barreiras de proteção. François tinha assinado por cinco fins-de-semana de GP e disse agora au revoir.



David Purley não conseguiu arrancar no final da época não-campeonato em Brands Hatch em 1972 devido a uma falha eléctrica.



O Connew PC1 foi posteriormente reconstruído para ser utilizado na Fórmula 5000. O suíço Pierre Soukry não conseguiu arrancar uma vez em 1973 (falha na linha de óleo em Mallory Park) e uma vez foi demasiado lento (em Brands Hatch). No final da época, Tony Trimmer bateu com o carro numa grade de proteção.



O carro foi mais tarde restaurado por Connew e Boor e pode agora ser admirado em eventos de carros de corrida históricos.



