Lewis Hamilton a Ferrari: ¿A quién se lleva?

Está detrás de uno de los anuncios más famosos de la Fórmula 1: "Lewis, es la hora del martillo", le gusta decir a Peter "Bono" Bonnington, ingeniero de carrera de Mercedes, y Lewis Hamilton lo sabe: ahora tiene que exprimir las últimas milésimas de segundo de su coche.

2024 será la duodécima temporada juntos de Lewis Hamilton y "Bono". La pregunta es obvia: ¿qué pasará con el ingeniero de 48 años cuando Lewis se marche a Ferrari a finales de 2024?

No sería la primera vez que un ingeniero de élite sigue a su piloto. Jock Clear lo hizo con Jacques Villeneuve cuando el canadiense pasó de Williams a BAR. Andrea Stella lo hizo con Fernando Alonso cuando el español pasó de Ferrari a McLaren.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes: "Por supuesto, esta es una de esas discusiones que tendremos que tener en los próximos meses. Cuando le dije a Bono que Lewis nos dejaba y se iba a Ferrari, su primera reacción fue: '¿Ya tenemos 1 de abril?".

Muchos contratos de Fórmula 1 incluyen un permiso retribuido cuando un profesional deja su puesto, cuya duración varía. Teniendo esto en cuenta, es poco probable que sea fácil para Bonnington trabajar en el coche de Hamilton hasta la última carrera de la temporada 2024 y empezar a trabajar para Ferrari poco después.



Si Hamilton realmente se lleva a Bonnington con él a Maranello, esto también tendría un impacto en Riccardo Adami. El italiano es actualmente el ingeniero de carrera de Carlos Sainz.





El origen del "Hammer Time

Los primeros mensajes de radio - "Lewis, es la hora del martillo"- llegaron al inicio de la era turbo híbrida en 2014. De 2014 a 2020, Hamilton ganó seis títulos con Bono y Mercedes, y sólo Nico Rosberg en 2016 impidió que el excepcional piloto arrasara por completo en estos siete años dorados.



Lewis Hamilton explica: "La época de Hammer fue idea mía. Porque antes, Bono siempre decía algo así como - Lewis, ahora tienes que ir a tope al ataque o algo así. Y eso me frustraba. Porque antes no conducía. Así que le dije: 'Si quieres que conjure algo realmente especial con el casco, di que es la hora del martillo'".

Hammer Time en sí se basa en el éxito mundial "U can't touch this" de MC Hammer de 1990, en el que el rapero dice repetidamente: "¡Para, hora del martillo!". Escúchala, sigue siendo un temazo.



Lewis Hamilton ha subrayado en varias ocasiones lo importante que es el trabajo de Peter Bonnington: "Estoy eternamente agradecido a Bono por su trabajo. No creo que ningún ingeniero de carreras haya trabajado con un piloto más tiempo que él conmigo. Es como un hermano para mí, probablemente una de las pocas personas que soporta todas mis asperezas. Su calma en carrera es extraordinaria".





Presentaciones Fórmula 1

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint