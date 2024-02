Lewis Hamilton chez Ferrari : qui emmène-t-il ?

Fin 2024, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari. Parmi les questions non résolues : qui déménagera à Maranello avec le pilote de Formule 1 le plus titré ? Qu'en est-il de l'ingénieur de course Peter Bonnington ?

Il est à l'origine de l'une des annonces les plus célèbres de la Formule 1 : "Lewis, it's hammer time", a coutume de dire l'ingénieur de course Mercedes Peter "Bono" Bonnington, et Lewis Hamilton sait qu'il doit maintenant extraire les derniers millièmes de seconde de sa voiture.

2024 est la douzième saison commune de Lewis Hamilton et "Bono". La question est évidente : qu'adviendra-t-il de l'ingénieur de 48 ans lorsque Lewis rejoindra Ferrari fin 2024 ?

Ce ne serait pas la première fois qu'un ingénieur de haut niveau suivrait son pilote. Jock Clear l'a fait avec Jacques Villeneuve lorsque le Canadien est passé de Williams à BAR. Andrea Stella l'a fait avec Fernando Alonso lorsque l'Espagnol est passé de Ferrari à McLaren.

Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes : "Bien sûr, c'est l'une de ces discussions que nous devrons avoir dans les mois à venir. Quand j'ai dit à Bono que Lewis nous quittait pour aller chez Ferrari, sa première réaction a été de dire : 'Est-ce que nous sommes déjà le 1er avril ?".

De nombreux contrats de Formule 1 incluent un congé payé lorsqu'un professionnel quitte son poste, la durée varie. Dans ce contexte, il ne sera pas facile pour Bonnington de travailler sur la voiture d'Hamilton jusqu'à la dernière course de la saison 2024, puis peu après de travailler pour Ferrari.



Si Hamilton devait vraiment emmener Bonnington à Maranello, cela aurait également des conséquences pour Riccardo Adami. L'Italien est actuellement l'ingénieur de course de Carlos Sainz.





L'origine de "Hammer Time

Les premiers messages radio - "Lewis, it's hammer time" - sont apparus au début de l'ère turbo-hybride en 2014. De 2014 à 2020, Hamilton a remporté six titres avec Bono et Mercedes, seul Nico Rosberg a empêché en 2016 une marche complète du coureur d'exception pendant ces sept années dorées.



Lewis Hamilton explique : "Hammer time, c'était mon idée. Parce qu'avant, Bono disait toujours quelque chose comme "Lewis, tu dois maintenant attaquer à fond ou quelque chose comme ça". Et cela me frustrait. Parce que je n'étais pas en train de me promener. Alors je lui ai dit : 'Si tu veux vraiment que je sorte quelque chose de très spécial de ce casque, dis simplement it's hammer time'".

Hammer Time lui-même s'inspire du tube mondial "U can't touch this" de MC Hammer, sorti en 1990, où le rappeur répète de temps en temps : "Stop, hammer time" ! Écoutez-le, c'est toujours une chanson qui claque.



Lewis Hamilton a toujours souligné l'importance du travail de Peter Bonnington : "Je suis infiniment reconnaissant à Bono pour son travail. Je ne pense pas qu'un ingénieur de course ait jamais travaillé plus longtemps avec un pilote que lui avec moi. Il est comme un frère pour moi, probablement l'une des rares personnes qui me supporte avec tous ses coins et recoins. Son calme pendant une course, c'est tout à fait extraordinaire".





Présentations de la Formule 1

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint