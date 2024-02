Lewis Hamilton alla Ferrari: chi porterà con sé?

C'è lui dietro uno degli annunci più famosi della Formula 1: "Lewis, è l'ora del martello", ama dire l'ingegnere di gara della Mercedes Peter "Bono" Bonnington, e Lewis Hamilton lo sa: ora deve spremere gli ultimi millesimi di secondo dalla sua auto.

Il 2024 sarà la dodicesima stagione insieme di Lewis Hamilton e "Bono". La domanda è ovvia: cosa succederà all'ingegnere 48enne quando Lewis passerà alla Ferrari alla fine del 2024?

Non sarebbe la prima volta che un ingegnere di punta segue il suo pilota. Jock Clear lo fece con Jacques Villeneuve quando il canadese passò dalla Williams alla BAR. Andrea Stella lo ha fatto con Fernando Alonso quando lo spagnolo è passato dalla Ferrari alla McLaren.

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff: "Naturalmente, questa è una di quelle discussioni che dovremo affrontare nei prossimi mesi. Quando ho detto a Bono che Lewis ci avrebbe lasciato per andare alla Ferrari, la sua prima reazione è stata: 'Abbiamo già il 1° aprile?".

Molti contratti di Formula 1 prevedono un'aspettativa retribuita quando un professionista lascia il suo posto, la cui durata varia. Tenendo conto di ciò, è improbabile che Bonnington possa lavorare sulla vettura di Hamilton fino all'ultima gara della stagione 2024 e iniziare a lavorare per la Ferrari poco dopo.



Se Hamilton dovesse davvero portare Bonnington con sé a Maranello, questo avrebbe un impatto anche su Riccardo Adami. L'italiano è attualmente l'ingegnere di gara di Carlos Sainz.





L'origine di "Hammer Time

I primi messaggi radio - "Lewis, it's hammer time" - sono arrivati all'inizio dell'era turbo ibrida, nel 2014. Dal 2014 al 2020, Hamilton ha vinto sei titoli con Bono e la Mercedes, con il solo Nico Rosberg nel 2016 che ha impedito al pilota eccezionale di spazzare via completamente questi sette anni d'oro.



Lewis Hamilton spiega: "L'idea di Hammer è stata mia. Perché prima Bono diceva sempre: "Lewis, ora devi attaccare in pieno" o qualcosa del genere. E questo mi frustrava. Perché prima non guidavo. Così gli ho detto: 'Se vuoi che evochi qualcosa di veramente speciale dal casco, allora dì solo che è l'ora del martello'".

Hammer Time si basa sulla hit mondiale "U can't touch this" di MC Hammer del 1990, in cui il rapper dice ripetutamente: "Stop, hammer time!". Ascoltatela, è ancora una canzone da urlo.



Lewis Hamilton ha più volte sottolineato l'importanza del lavoro di Peter Bonnington: "Sono eternamente grato a Bono per il suo lavoro. Credo che nessun ingegnere di gara abbia mai lavorato con un pilota più a lungo di quanto abbia fatto lui con me. È come un fratello per me, probabilmente una delle poche persone che sopporta tutte le mie asperità. La sua calma in gara è straordinaria".





