Lewis Hamilton para a Ferrari: quem é que ele vai levar com ele?

Ele está por detrás de um dos anúncios mais famosos da Fórmula 1: "Lewis, está na hora do martelo", gosta de dizer o engenheiro de corrida da Mercedes, Peter "Bono" Bonnington, e Lewis Hamilton sabe - agora tem de espremer os últimos milésimos de segundo do seu carro.

2024 será a décima segunda temporada de Lewis Hamilton e "Bono" juntos. A questão é óbvia: o que acontecerá ao engenheiro de 48 anos quando Lewis se mudar para a Ferrari no final de 2024?

Não seria a primeira vez que um engenheiro de topo seguiria o seu piloto. Jock Clear fê-lo com Jacques Villeneuve quando o canadiano passou da Williams para a BAR. Andrea Stella fê-lo com Fernando Alonso quando o espanhol passou da Ferrari para a McLaren.

Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes: "É claro que esta é uma daquelas discussões que teremos de ter nos próximos meses. Quando disse ao Bono que o Lewis nos ia deixar e ir para a Ferrari, a sua primeira reação foi: 'Já temos 1 de abril?

Muitos contratos de Fórmula 1 incluem uma licença remunerada quando um profissional deixa o seu posto, cuja duração é variável. Com isso em mente, é improvável que seja fácil para Bonnington trabalhar no carro de Hamilton até a última corrida da temporada de 2024 e, em seguida, começar a trabalhar para a Ferrari logo depois.



Se Hamilton realmente levar Bonnington com ele para Maranello, isso também teria um impacto sobre Riccardo Adami. O italiano é atualmente o engenheiro de corrida de Carlos Sainz.





A origem da "Hora do Martelo"

As primeiras mensagens de rádio - "Lewis, é hora do martelo" - vieram no início da era turbo-híbrida em 2014. De 2014 a 2020, Hamilton ganhou seis títulos com Bono e Mercedes, com apenas Nico Rosberg em 2016 impedindo o piloto excecional de varrer completamente esses sete anos dourados.



Lewis Hamilton explica: "Na hora do martelo, a ideia foi minha. Porque antes, o Bono estava sempre a dizer algo como - Lewis, agora tens de atacar a fundo ou assim. E isso frustrava-me. Porque eu não estava a conduzir antes. Por isso, disse-lhe: 'Se queres que eu invoque algo realmente especial do capacete, diz apenas que é hora do martelo'".

Hammer Time baseia-se no êxito mundial "U can't touch this" de MC Hammer de 1990, em que o rapper diz repetidamente: "Stop, hammer time!" Ouçam-na, continua a ser uma canção muito fixe.



Lewis Hamilton sublinhou várias vezes a importância do trabalho de Peter Bonnington: "Estou eternamente grato ao Bono pelo seu trabalho. Acho que nenhum engenheiro de corrida trabalhou com um piloto mais tempo do que ele trabalhou comigo. É como se fosse um irmão para mim, provavelmente uma das poucas pessoas que me atura com todas as minhas asperezas. A sua calma numa corrida é extraordinária".





